Pumas no sabe ganar en el BBVA; esta tarde visita a Rayados

El 2 de agosto de 2015 fue inaugurado el ‘Gigante de acero, casa de los Rayados del Monterrey y desde esa fecha los Pumas de la UNAM en 13 visitas a este escenario solamente se han llevado un punto.

Aunado a que en la presente campaña la diferencia entre ambas escuadras es notoria, el equipo de casa supera por el ‘doble de puntos’ al cuadro capitalino.

Con este partido correspondiente a la jornada 13 del Torneo de Apertura 2025, los de la ‘Pandilla’ recibirán a los universitarios en el Estadio BBVA; ahí los comandados por el español Domènec Torrent Font jugarán a las 7:00 de la noche.

En ese escenario, el chiapaneco Víctor Alfonso Cáceres Hernández fungirá como Juez Central para esta confrontación.

UN EMPATE A ROSCAS, LO ÚNICO CONSEGUIDO

Como dato, dándole continuidad al punto obtenido por los de la UNAM en el recinto ubicado en ciudad Guadalupe, fue en un empate de 0-0 el que le arrebataron los ‘unamitas’ a los albiazules en el Apertura 2024, justamente en la jornada 13, en duelo celebrado el 23 de octubre de 2024.

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales en la Liga Mx, en donde Rayados y Pumas han tenido enfrentamientos de Copa, Liga y Liguilla; se contabilizan 69 las confrontaciones que han sostenido en torneos cortos.

Los del Profe ‘Dom’ han cargado con el triunfo en 32 episodios y en 15 más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 103 ocasiones y recibieron 80 tantos.

Esos 103 gritos de gol fueron provocados por el chileno Humberto Suazo en nueve ocasiones; seguido por el colombiano Dorlan Pabón y el ‘histórico’ argentino Rogelio Funes Mori con cinco anotaciones, cierra la lista Germán Berterame y Jesús Arellano quien cuatro veces perforó la meta de los del Pedregal.

Comentarios