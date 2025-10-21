Cerrar X
Deportes

Que brille la duela: este martes inicia la Temporada 80 de la NBA

La tarde de este martes la campaña 2025-2026 con dos partidos: el campeón, Oklahoma City reciba a los Rockets, y los Warriors visiten a los Lakers

  • 21
  • Octubre
    2025

Los aficionados al deporte ráfaga están de fiesta, ya que este martes arranca la Temporada 80 del baloncesto de la National Basketball Association (NBA)… y lo hará con un par de encuentros.

Rockets de Houston visitan al actual campeón, Thunder de Oklahoma City, a las 17:30 horas, tiempo de Monterrey, en Paycom Center.

Y a las 20:00 horas, tiempo de Monterrey, Warriors de Golden State visitan a Lakers de Los Ángeles en Crypto.com Arena.

Oklahoma comienza esta tarde su lucha por alcanzar el bicampeonato, algo que no se ve desde hace siete años, luego que Golden State se coronó en dos campañas consecutivas: en 2016-2017 y 2017-2018.

Fichas

Basquetbol
NBA 2025-2026
Temporada regular

Jornada inaugural

Houston Vs. Oklahoma
Paycom Center
17:30 horas - Hoy
Tiempo de Monterrey

Golden State Vs. Lakers
Crypto.com Arena
20:00 horas - Hoy
Tiempo de Monterrrey


