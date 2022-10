¡Qué duelo!, 49ers Vs. Rams

Este jueves inicia la Semana 8 de la NFL 2022 con el partido entre Cuervos de Baltimore y Bucaneros de Tampa Bay.

Nos acercamos a la mitad de temporada, estamos en la Semana 8 de la NFL, donde se vislumbran grandes encuentros, pero el principal es sin duda el duelo entre los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams, juego Divisional entre dos rivales que no se quieren para nada, el cual sin duda… ¡sacará chispas!





Vamos a ver lo más importante que nos deja la Semana 7, donde lamentablemente hubo varias lesiones de consideración:





- San Francisco 49ers: En un intercambio bomba, los 49ers adquieren al corredor estrella Christian McCaffrey de las Panteras de Carolina a cambio de una segunda, tercera y cuarta selección del Draft del 2023, y una quinta selección del 2024.





- Cleveland Browns: El ala Cerrada David Njoku estará fuera de tres a cinco semanas con lesión en la rodilla.





- Los Angeles Chargers: Pierden a su mejor profundo, JC Jackson, por toda la temporada, y al WR Mike Willams de dos a cinco semanas con lesión de tobillo.





- Seattle Seahawks: El receptor DK Metcalf estará fuera de tres a cinco semanas con una lesión de rodilla.





- New York Jets: La victoria contra los Broncos les salió cara a los Jets, quienes pierden a su novato estrella, el RB Breece Hall, y al tackle ofensivo Alijah Vera-Tucker por el resto de la temporada; para sustituir a Hall realizaron un canje con los Jaguars por el RB James Robinson, a cambio de una selección colegial del próximo año que podrá ser una sexta o una séptima ronda.





PICKS DE APUESTAS NFL





SEMANA 8





PICK DE LA SEMANA





EAGLES -10.5





* Pittsburgh Steelers at Philadelphia Eagles: No suelo apostar a favoritos por más de 10 puntos, pero este pick se me hace irresistible… los Steelers no caminan en esta temporada y se enfrentan al equipo más poderoso de la NFC y único invicto de la liga, el cual viene de descansar y juega en su casa; todo está en contra de Pittsburgh en este encuentro, sé que ha habido muchas sorpresas esta temporada, pero no creo que esta sea una de ellas, Philadelphia es un equipo muy superior, está jugando a gran nivel y está enrachado. Veo ganando a los Eagles por al menos 14 puntos.





PICK PRESENTIMIENTO





LIONS +3.5





* Los Angeles Chargers at Cleveland Browns: Los Lions, aunque tienen muy mal récord, son un equipo que pelea en todos sus encuentros y en la mayoría de ellos terminan perdiendo por marcadores muy cerrados, esta vez son underdogs en su propia casa y por más de tres puntos, lo cual le pega en el orgullo a cualquier equipo. En esta ocasión se enfrentan a unos Dolphins que volvieron a la senda del triunfo, al regresar de su conmoción su QB Tua Tagovailoa, pero los Delfines no son los mismos cuando van de visita a estadios cerrados y lejos del calor de Miami, por lo que esta vez, con todo y Tua, perderán ante Detroit… y si ganan, será maximo por tres puntos, por eso, al estar la línea en +3.5, ese medio puntito nos ayuda bastante al apostar en favor de Detroit.





PICK ADICIONAL





PANTHERS +4.5





* Carolina Panthers Vs. Atlanta Falcons: Duelo de dos equipos que no andan nada bien, ambos están muy parejos dentro de lo malo que son, por eso me inclino por el underdog, ya que -gane quien gane- lo hará por tres puntos o menos.





No olviden seguir a ‘Touchdown en Familia’ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar con su servidor, mis grandes amigos: ‘Gil’ Martínez, ‘Memo’ Cerda… y por supuesto, mi bella hija, la sensacional Estefy.