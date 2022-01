¿Qué equipos avanzarán a la Ronda Divisional?

Este sábado, domingo y lunes se celebrarán los juegos de comodines del futbol americano de la NFL 2021

Se terminó la temporada regular en la NFL 2021 e inician los Playoffs; la semana de comodines nos presenta duelos interesantes entre los que destacan los partidos divisionales entre New England Patriots y Buffalo Bills, y también el de Arizona Cardinals ante Los Angeles Rams.

Estos equipos, al ser rivales divisionales, medirán fuerzas por tercera vez en temporada; durante la fase regular -en ambos casos- cada uno se llevo una victoria, curiosamente, también en ambos casos el equipo que se llevo la victoria fue el visitante.

¿Quién se llevará la tercera victoria de la temporada?, lo sabremos al concluir esta jornada que, por cierto, es histórica, ya que el juego de Cardinals Vs. Rams será el primer juego de Playoffs realizado en lunes por la noche... mientras tanto, veamos cómo quedó todo el calendario de los Playoffs para posteriormente pasar a nuestros picks.

RONDA DE COMODINES

* Mañana sábado

- Las Vegas Raiders at Cincinatti Bengals

- New England Patriots at Buffalo Bills

* Domingo

Philadelphia Eagles at Tampa Bay Buccaneers

San Francisco 49ers at Dallas Cowboys

Pittsburgh Steelers at Kansas City Chiefs

* Lunes

Arizona Cardinals at Los Angeles Rams

PICK DE LA SEMANA

CARDINALS +4

Arizona Cardinals at Los Angeles Rams: Juego entre rivales divisionales y el primer juego de Playoffs en Monday Nigth... ¡qué más podemos pedir!, es un juego parejo, como lo comenté anteriormente, estos equipos ya se enfrentaron en temporada regular dos veces y el resultado fue una victoria por bando. Arizona inició la temporada con siete victorias al hilo y terminó perdiendo cinco de los últimos siete partidos. Los Rams han sido irregulares y han dejado escapar juegos que tenían en la bolsa, como el caso de la semana pasada ante San Francisco. Será un duelo parejo entre dos rivales que se conocen a la perfección y se definirá por tres puntos o menos, por eso, la opción mas segura es la del Underdog, en este caso Arizona, porque si pierden por tres puntos o menos, ganaríamos la apuesta.

PICK DEL MÁS FAVORITO

CHIEFS -13

Pittsburgh Steelers at Kansas City Chiefs: Estos dos equipos ya se vieron las caras durante la temporada regular y el resultado no fue para nada favorecedor para los Steelers, quienes fueron apaleados 36-10 hace apenas unas semanas, el domingo 26 de diciembre del año pasado para ser exactos. Si Patrick Mahomes y los Chiefs juegan como lo han venido haciendo las últimas cuatro o cinco semanas de la temporada, esto será una paliza de nuevo; el ´Big Ben´ ya no está en su mejor forma física, la línea ofensiva de los Steelers no es para nada la mejor y la defensa no aguantará tanto tiempo los embates de Mahomes y compañía. De todos los encuentros de Playoffs, este es el más disparejo y también se decidirá por al menos dos touchdowns de diferencia en favor de Kansas.

PICK ADICIONAL

COWBOYS -3

San Francisco 49ers at Dallas Cowboys: Los 49ers son un equipo con mucha garra y con un excelente ataque terrestre, pero se enfrentan ante unos Cowboys que han sido la mejor ofensiva de la temporada, además de contar con una férrea defensa que presiona mucho al quarterback, y genera pérdidas de balón del rival. Jimmy Garoppolo no es un mariscal de campo que se distinga por jugar bien bajo presión y por ahí Dallas sacará ventaja, se enfocará en parar la corrida y dejará el juego en manos de Jimmy ´G´. Aunque moralmente muchos están con 49ers, la razón me dice que Dallas ganará este encuentro por al menos tres puntos.

Es todo por esta semana... no olviden seguir a ´Touchdown en Familia´ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar con su servidor, mi gran amigo Gil Martínez y la sensacional Estefy.