¿Qué Final habrá para el Mundial?

Según las llaves, te presentamos los probables partidos que se pudieran presentar en la batalla por el título del próximo domingo 18 de este mes.

Según las llaves de los enfrentamientos de Octavos de Final, Cuartos de Final y Semifinal en la Copa del Mundo 2022, existen varias opciones de partidos por el título en la edición 22 del Mundial de futbol soccer que se celebra en este momento.



En una llave están selecciones potencia y favoritas como: Argentina, Países Bajos y Brasil, que se pueden eliminar entre ellas, y por ello, no se verían las caras en la Final, solamente en Cuartos de Final o en la Semifinal. En esa llave también está Croacia.



En otra llave están: Inglaterra, Francia, España y Portugal, que tampoco pueden toparse en una Final, sólo en Cuartos de Final o en Semifinal. En esa llave también están países no tan favoritos como Marruecos y Suiza.



Con ello, al considerar a las selecciones favoritas, uno de los siguientes duelos es el que veríamos el próximo domingo 18 de este mes de diciembre a las 09:00 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio Lusail:



- Brasil Vs. Francia



- Argentina Vs. Portugal



- Inglaterra Vs. Países Bajos



- España Vs. Argentina



- Brasil Vs. Inglaterra



- Argentina Vs. Inglaterra



- Brasil Vs. España



- Brasil Vs. Portugal



- Francia Vs. Países Bajos



- Argentina Vs. Francia



- España Vs. Países Bajos



- Portugal Vs. Países Bajos



Eso sí, las selecciones de Croacia, Marruecos y Suiza, que siguen vivos en la competencia, tienen la última palabra y podrían sorprender metiéndose hasta la Gran Final.