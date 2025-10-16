¡Qué ‘oso’! FIME vence 28-6 a Arquitectura y liga 23 victorias

Una vez más, los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) ratificaron su estatus de favoritos con una contundente exhibición en el emparrillado.

FIME derrotó anoche por 28-6 a los Pegasos de Arquitectura para alcanzar su quinto triunfo de la Temporada 2025 de la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de Facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Para los Osos, que van por el Tricampeonato, significó su victoria 23 al hilo.

Ángel Sánchez brilló en la primera mitad con un par de acarreos a las diagonales.

"El Trix", como le llaman al corredor, fue una pesadilla para sus rivales.

Pero los Osos también hirieron por aire: Adrián Marcelo Lozano se destapó con un par de anotaciones, una a pase de Francisco Solís y la otra con envío de Andrés Lozano.

Con marca perfecta, FIME se medirá la próxima jornada a los Elefantes de Facpya, en el Clásico de la Liga Intrauniversitaria.

‘Vuelo triunfal'

Las Águilas de la Preparatoria 9 siguen su racha triunfal y ahora sumaron una victoria más, luego de superar por 12-0 a las Panteras de la Preparatoria 22, en la Temporada 2025 de la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de Preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Michael Muñoz anotó un touchdown, mientras que Iván Hinojosa agregó un gol de campo.

La defensa, que tuvo una gran exhibición, también se hizo presente con una autoanotación forzada por Cristian Martínez.

Las Águilas, que comanda el coach Alberto "Termi" García, acumularon su triunfo 39 al hilo y buscan el pentacampeonato.

