Cerrar X
deportes_fime_6a0bf9aa3d
Deportes

¡Qué ‘oso’! FIME vence 28-6 a Arquitectura y liga 23 victorias

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica va en busca del tricampeonato en la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de la UANL

  • 16
  • Octubre
    2025

Una vez más, los Osos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME) ratificaron su estatus de favoritos con una contundente exhibición en el emparrillado.

FIME derrotó anoche por 28-6 a los Pegasos de Arquitectura para alcanzar su quinto triunfo de la Temporada 2025 de la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de Facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Para los Osos, que van por el Tricampeonato, significó su victoria 23 al hilo. 

Ángel Sánchez brilló en la primera mitad con un par de acarreos a las diagonales. 

"El Trix", como le llaman al corredor, fue una pesadilla para sus rivales.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 12.11.20 AM.jpeg

Pero los Osos también hirieron por aire: Adrián Marcelo Lozano se destapó con un par de anotaciones, una a pase de Francisco Solís y la otra con envío de Andrés Lozano. 

Con marca perfecta, FIME se medirá la próxima jornada a los Elefantes de Facpya, en el Clásico de la Liga Intrauniversitaria.

‘Vuelo triunfal'

Las Águilas de la Preparatoria 9 siguen su racha triunfal y ahora sumaron una victoria más, luego de superar por 12-0 a las Panteras de la Preparatoria 22, en la Temporada 2025 de la Liga Intrauniversitaria de futbol americano de Preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Michael Muñoz anotó un touchdown, mientras que Iván Hinojosa agregó un gol de campo. 

WhatsApp Image 2025-10-17 at 12.11.27 AM.jpeg

La defensa, que tuvo una gran exhibición, también se hizo presente con una autoanotación forzada por Cristian Martínez. 

Las Águilas, que comanda el coach Alberto "Termi" García, acumularon su triunfo 39 al hilo y buscan el pentacampeonato.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_17_at_12_28_39_AM_b53f746370
Honor a quien honor merece: reconocen a Campeones de 1977
cabo_verde_mundial_6cddf3767d
Cabo Verde clasifica por primera vez a un Mundial de fútbol
EH_DOS_FOTOS_2025_10_11_T095021_188_88a59aab9f
Tiroteo en preparatoria deja cuatro muertos y 12 heridos en EU
publicidad

Últimas Noticias

206_caminos_c7fb7f4ae4
Reabren caminos afectados por lluvias en cuatro estados
cristiano_ronaldo_azteca_a6b828b05e
Cristiano Ronaldo jugaría ante México en reapertura del Azteca
EH_DOS_FOTOS_2025_10_17_T083430_201_4a71be4535
Rinden informe de Contraloría y Participación Ciudadana de NL
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×