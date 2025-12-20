¡Qué paliza! Jake Paul termina con doble fractura de mandíbula

Jake Paul, uno de los personajes más polémicos de internet, se encuentra hospitalizado por la doble fractura de mandíbula que sufrió durante su pelea contra Anthony Joshua este viernes por la noche.

El youtuber tuvo la que podría ser la mayor pelea de su corta carrera en el cuadrilátero contra uno de los mejores boxeadores de la época reciente, sin embargo, las cosas no le salieron como en sus anteriores combates.

Toda la pelea fue dominada a placer por Joshua, quien sobre el sexto round decidió finiquitar las acciones con varios golpes leves que dejaron a Paul con la guardia baja, para después asestar un cruzado demoledor que lo envió directo a la lona.

Las consecuencias de la pelea

Pese a que se trataba de una simple pelea de exhibición, el golpe final de AJ fue tan duro como se vio en televisión, pues en una radiografía compartida en redes sociales, se observa cómo la mandíbula de Paul se partió en tres partes.

Debido a esto, tuvo que ser operado para repararle la mandíbula y tendrá que permanecer bajo cuidados especiales. Aún así, aprovechó para lanzar un reto a Saúl "Canelo" Álvarez, a quien siempre ha querido enfrentar, debido a su estatus como uno de los mejores del mundo.

"Gracias por el apoyo"

Tras ser operado para reparar su mandíbula, Jake Paul compartió un mensaje en redes sociales para agradecer por las muestras de cariño y confirmó que todo salió bien en su cirugía, aunque estará limitado a solo comer líquidos por una semana.

"Acabo de salir de la cirugía. Todo salió bien. Gracias por todo el cariño. Mucho dolor y rigidez. Tengo que beber líquidos durante 7 días. Un saludo al increíble equipo del Hospital Universitario de Miami. Todos fueron muy amables y atentos", escribió en su cuenta de X.

Estas son las mayores victorias de Jake Paul

La carrera de Jake Paul comenzó hace cinco años y desde entonces tuvo 14 peleas, de las cuales 12 fueron victoria (7 por nocaut y 5 por decisión) y algunas de las más importantes fueron contra Anderson Silva, leyenda de la UFC y considerado uno de los mejores de la historia; Mike Tyson, el boxeador más dominante de su época y Julio César Chávez, quien fue multi campeón del mundo.

Comentarios