Queda Nash fuera como entrenador de los Nets de Brooklyn

Cabe mencionar que un día antes del anuncio de parte de la directiva, los Nets habían derrotado a Indiana 2 - 5 en la NBA.

Steve Nash dejó de ser el entrenador de los Nets de Brooklyn tras un decepcionante inicio de temporada y la continúa controversia alrededor de Kyrie Irving.



El martes los Nets anunciaron que había decidido cesar al base integrante del Salón de la Fama un día después de que vencieron a Indiana para tener una foja de 2-5.



Después de que Kevin Durant reconoció que lo quería fuera este verano Nash inició la campaña, pero duró poco. Los Nets están otra vez metidos en problemas con malas jugadas en la cancha y malos encabezados en la prensa.



El más grande —otra vez— fue creado por Irving, quien publicó una liga a una publicación antisemita en Twitter la semana pasada y que llevó a críticas del dueño de los Nets Joe Tsai.



“Desde que se convirtió en entrenador, Steve ha enfrentado un número de retos sin precedente y estamos sinceramente agradecidos con su liderazgo, paciencia y humildad mientras estuvo a cargo”, dijo el gerente general Sean Marks en un comunicado. “Personalmente fue una decisión muy complicada, pero después de reflexionar sobre cómo inició la temporada acordamos que era necesario un cambio”.



Los Nets podrían haber buscado rápidamente al reemplazo de Nash. Una persona que tiene conocimiento de la situación dijo que los Nets están sosteniendo conversaciones con el entrenador de Boston Ime Udoka —quien fue asistente de los Celtics y no está con los Celtics esta temporada debido a que violó las reglas del equipo por tener una relación con una empleada de la organización.



La persona habló The Associated Press en condición de anonimato debido a que las conversaciones no fueron reveladas públicamente. ESPN reportó primero las pláticas entre los Nets y Udoka. Los Nets dijeron que la decisión de quién será el próximo entrenador del equipo lo decidirán en un futuro.



Nash llevó a los Nets a terminar con foja de 92-62 y alcanzaron los playoffs en sus dos temporadas completas, su primera oportunidad como entrenador en la NBA.



Durant pidió un canje este verano si el equipo no despedía a Marks y Nash. Tsai los apoyó y Durant se quedó.



Pero empezaron mal la temporada y Nash criticó a su equipo tras la derrota ante Indiana el sábado. La situación fue prácticamente ignorada debido a que la atención estuvo en la conferencia de prensa en la que Irving defendió su mensaje en Twitter. Los Nets derrotaron el lunes a los Pacers en la revancha.



Nash agradeció a la familia Tsai y a Marks por darle la oportunidad y consideró el trabajo como “una experiencia increíble con muchos retos y de lo que estoy sumamente agradecido”.

