'Quien manda soy yo. Punto final'; Cristiano calla rumores

Ante los rumores de que el Mundial 2022 podría ser el último de Cristiano Ronaldo, el jugador aseguró que el seguirá jugando hasta donde desee.

"Quien manda soy yo. Punto final", afirmó el jugador portugués de 37 años.

En una rueda de prensa convocada este domingo en Porto, el jugador dijo esto y reiteró que a pesar de los múltiples cuestionamientos sobre su permanencia en el equipo, sólo él es quien va a decidir su futuro.

"Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego", declaró Cristiano Ronaldo.