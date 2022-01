¿Quién se apunta para el Super Bowl?

El domingo a las 14:00 horas en Arrowhead Stadium, Kansas City recibe a Cincinnati; y a las 17:30 horas en SoFi Stadium, Carneros recibe a San Francisco

El Super Bowl LVI está a la vuelta de la esquina, después de la mejor Ronda Divisional que hayamos vivido en mucho tiempo, donde todos los encuentros fueron electrizantes y se decidieron en los últimos segundos, hemos llegado a las Finales de Conferencia.

En la Conferencia Americana, los Kansas City Chiefs reciben a los sorprendentes Cincinnati Bengals, y en la Nacional hay duelo divisional: Los Angeles Rams reciben al equipo sorpresa de estos Playoffs, los San Francisco 49ers.

Estoy seguro que ambos juegos serán sensacionales y los disfrutaremos como nunca, acompáñenme a revisar los picks que les tengo preparados para ambos encuentros.

Final de Conferencia Americana (AFC)

Domingo 27 de enero / 14:00 horas

CINCINAT BENGALS at KANSAS CITY CHIEFS

Final de Conferencia Nacional (NFC)

Domingo 27 de enero / 17:30 horas

SAN FRANCISCO 49ERS at LOS ANGELES RAMS

PICK SORPRESA

BENGALS +7

Cincinnati Bengals at Kansas City Chiefs: Los Chiefs llegan a su tercera Final de Conferencia consecutiva, las dos previas las han ganado y avanzado al Super Bowl y no creo que esta vez sea la excepción, sin embargo, estamos hablando que Cincinnati tiene una ventaja en las apuestas de siete puntos, lo cual considero muchísima ventaja para una Final de Conferencia, la cual espero sea muy pareja; ambos equipos se enfrentaron hace apenas unas semanas, el 1 de enero para ser exactos, el resultado fue una victoria para los Bengals por marcador de 34-31, claro, el encuentro fue en Cincinnati y eso jugó a su favor, pero a lo que quiero llegar con esta referencia es que Kansas no es un equipo tan superior a Cincinnati como para darles siete puntos de ventaja en las apuestas. Joe Burrow, Ja´Marr Chase, Tyler Boyd y Tee Higgings forman una ofensiva súper explosiva, la cual puede mantenerse a la par con la formada por Patrick Mahomes, Tyrek Hill y Travis Kelce, estoy seguro que será un duelo con muchas anotaciones, mucha emoción y que no se decidirá por más de seis puntos, por eso voy con el underdog en este caso.

PARLAY DE LA REVANCHA

RAMS -3.5 Y ALTAS DE 46

San Francisco 49ers at LA Rams: Juego entre rivales divisionales, quienes se han visto ya las caras dos veces en el año, una en la Semana 10 con victoria para 49ers por 31-10, y la segunda apenas este 9 de enero, en la ultima semana de la temporada regular, donde también venció San Francisco con marcador de 27-24 en overtime; dicho juego fue dominado la primera mitad por los Rams con marcador de 17-0, y en la segunda mitad se vino la remontada de los Niners, lo que les valió su calificación a Playoffs, de haber perdido este encuentro, se hubieran quedado fuera. Este juego pinta para ser el mejor de la semana y pinta para ser muy parejo, los Rams son el mejor equipo hombre por hombre con jugadores como Aaron Donald, Jalen Ramsey, Mattew Stafford, Cooper Kupp y Odell Beckham Jr., pero tienden a cometer errores que les han costado caro, casi pierden el juego anterior ante Tampa después de ir dominando 27-3 a la mitad del tercer cuarto. Los Niners tienen la motivación a tope y son el equipo que viene mejor embalado, pero ha sido su defensa la que los ha sostenido y se ha sobrepuesto a los errores de su quarterback, Jimmy Garoppolo, quien los ha puesto en situaciones muy difíciles durante toda la temporada. Los Rams darán un juego sin tantos errores, la defensa estará encima de Garoppolo y este juego lo ganarán al menos por seis puntos, también veo que ambos equipos anotarán al menos 24 puntos, por lo que me voy también con las altas para hacer un parlay de dos selecciones.

Es todo por esta semana... no olviden seguir a ´Touchdown en Familia´ en Facebook, Twitter y YouTube, donde hablamos de NFL y subimos programa cada semana. Es diferente, divertido y familiar con su servidor, mi gran amigo Gil Martínez y la sensacional Estefy.