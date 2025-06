¿Quién tomará ventaja en la Final de la NBA 2024-2025?

Es hora de romper la ‘sequía’ de títulos en el baloncesto de la National Basketball Association (NBA).

Y es que este jueves arranca la edición 79 de la Serie Final, en los playoffs de la temporada 2024-2025 del basquetbol de la NBA.

Pacers de Indiana y Thunder de Oklahoma se verán las caras esta tarde a partir de las 18:30 horas, tiempo de Monterrey, en la duela del Paycom Center, en Oklahoma City.

La batalla es a ganar cuatro de siete encuentros.

Thunder va por su segundo cetro en el circuito, ya que anteriormente lo ganó en 1978-1979 (hace 46 años), cuando la franquicia se llamaba Supersonics de Seattle.

Los de Indiana van por el primero (se fundó en 1967, tiene 58 años en la NBA… y no ha sido monarca).

Ficha

Básquetbol

NBA 2024-2025

Playoffs

La final

Juego 1

Indiana vs. Oklahoma

Paycom Center

En Oklahoma City

18:30 horas - Hoy

Tiempo de Monterrey

ESPN

Entérate

Así se jugará la Serie Final de los playoffs de la temporada 2024-2025 del baloncesto de la National Basketball Association (NBA), entre Thunder de Oklahoma y Pacers de Indiana, en este mes de junio:

Juego 1, este jueves: Indiana vs. Oklahoma, 18:30 horas en Paycom Center.

Juego 2, el domingo: Indiana vs. Oklahoma, 18:00 horas en Paycom Center.

Juego 3, el miércoles 11: Oklahoma vs. Indiana, 18:30 horas en Gainbridge Fieldhouse.

Juego 4, el viernes 13: Oklahoma vs. Indiana, 18:30 horas en Gainbridge Fieldhouse.

Juego 5**, el lunes 16: Indiana vs. Oklahoma, 18:30 horas en Paycom Center.

Juego 6**, el jueves 19: Oklahoma vs. Indiana, 18:30 horas en Gainbridge Fieldhouse.

Juego 7**, el domingo 22: Indiana vs. Oklahoma, 18:00 horas en Paycom Center.

*Tiempo de Monterrey.

**En caso de ser necesario.

La serie es a ganar cuatro de siete encuentros.

