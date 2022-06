Rafa Márquez recuerda cuando aficionados pagaron su cena

El ex futbolista, Rafa Márquez, recordó en entrevista cuando aficionados tuvieron el gesto de pagar su cena cuando sus cuentas se encontraban congeladas por una investigación de lavado de dinero en su contra.

Fue en el 2017 cuando 'El Kaiser' fue acusado e investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser supuesto prestanombres del narcotraficante Raúl Flores, presunto líder de dos agrupaciones criminales.

Durante la entrevista, Márquez recordó el duro año que pasó cuando este estaba siendo investigado, pues comentó que después de probar su inocencia, las autoridades ni un ´perdón´ le ofrecieron tras manchar su imagen.

El ex capitán reveló también un momento conmovedor que tuvo con algunos aficionados en Guadalajara, pues tras animarse a salir a cenar con su esposa, con el miedo de ser vistos y con el ´que dirán´, los fanáticos tuvieron el gran gesto de pagar su cena al tener conocimiento de que sus cuentas estaban congeladas.

"Terminando la cena pido la cuenta y me dicen 'no, ya la pagaron la mesa de aquel lado' y también la mesa de aquel lado me dice que 'si quieres tomar algo que ellos invitan', ahí es cuando casi se me salen las lágrimas. Eso vale mucho más que la chingadera que me hicieron", recordó Márquez.