Rashib Martínez vuelve a casa y enfrenta a Lamberto Macías

El peleador de la empresa Zanfer, promete dpar un buen espectáculo ante Lamberto Macías en peso Supergallo ante su gente

  • 03
  • Octubre
    2025

Esta noche, Rashib Martínez, peleador de la empresa Zanfer regresa al ring de su tierra y no viene a jugar. El gimnasio Mario J. Montemayor de San Nicolás de los Garza se prepara para un combate de infarto: Rashib se enfrenta al sinaloense Lamberto Macías, un rival decidido y con hambre de triunfo en la división supergallo.

Al mediodía, la ceremonia de pesaje ya dejó claro que esto va en serio: Rashib marcó 57 kg, mientras que Macías dio 56.5 kg, supervisados por el presidente de la Comisión de Box y Lucha Libre de San Nicolás, Pablo Terán. El choque de estilos y estrategias está servido.

Con Sergio Reyna, su entrenador y manager de siempre, a su lado, Rashib asegura que va por la victoria en casa, aunque reconoce que su rival no será fácil. “Viene decidido a todo, pero yo voy a imponer mi estilo: hacia adelante, con combinaciones y pasos laterales”, afirmó con confianza.

Y eso no es todo: la velada se pondrá todavía más candente porque estará presente la sensación del momento, la estrella en ascenso Cecy “La Bomba” Rodríguez, quien viene de ganar la semana pasada en Chetumal, Quintana Roo.

Esta pelea promete robarse la noche, hacer vibrar al público y dejar claro que Rashib Martínez quiere espectáculo, victoria y que todos hablen de su regreso. ¡No hay excusas, esta noche todos los ojos estarán en San Nicolás!

Con información de Isaac Guerra


