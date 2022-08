Rayadas llega a 200 partidos

Se contabilizan duelos oficiales de Liga, Liguilla y Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil; este jueves recibe al León.

La Jornada 7 del Torneo Apertura 2022 en la Liga MX Femenil trae para Rayadas -como antecedente- un invicto de cuatro partidos, incluso, por vez primera en la campaña colgó el cero.

Esta noche reciben al León, a las 19:00 horas en el ´Gigante de acero´, equipo por el cual no son derrotadas desde el Torneo Clausura 2020, cuando en su terreno cayeron por marcador de 3-2.

Las dirigidas por la estratega mexicana Eva Espejo buscan no rezagarse en la parte alta de la Tabla General y escalar peldaños, que les permita una mejor ubicación para instancias posteriores.

A EVITAR EL 'RUGIDO'

Las chicas de las medias rosas se declaran listas para enfrentar a las Esmeraldas, escuadra que ha tenido altibajos en el torneo y que en sus últimos dos partidos ha rescatado un triunfo y empate, tras dos derrotas que le antecedían.

Históricamente, las chicas de a rayas -en sus enfrentamientos ante las leonesas- en sus 14 partidos de Liga que han disputado se llevaron el triunfo en 10 de ellos y en dos más dividieron honores, con 43 goles a favor, donde destacan como artilleras la ahora exjugadora rayada Desirée Monsiváis con 13 anotaciones, seguida por Diana Evangelista con siete y Dinora Garza con cinco.

Su rival en turno es dirigido por el profesor Adrián Martínez y viene de dividir honores frente al América; tiene en las jugadoras Liliana Sánchez y Daniela Calderón a sus mejores artilleras, con un par de goles cada una.

200 ÉPICAS BATALLAS

Honor a quien honor merece, tras obtener el triunfo en su encuentro ante Necaxa, las dirigidas por la profesora Eva Espejo jugaron su partido 200 en la historia de la franquicia; para este conteo se toman en cuenta las disputas oficiales de Liga, Liguilla y Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil.

Son 134 las victorias que han conseguido por 39 empates, con 482 goles a favor y 198 en contra.

LO QUE SE VIENE

Si bien es cierto que el futbol presentado por 'Las Pandis' no ha sido el acostumbrado, aunque no han sido derrotadas en los últimos cuatro cotejos -y en su último encuentro por vez primera en el torneo no permitieron anotación-, en lo que resta del mes tendrá una serie de enfrentamientos -ante León, Mazatlán y Pachuca- más a modo, ya que sus rivales ocupan la parte baja de la Tabla General.