Rayadas, por segunda victoria en el Clausura 2023

Rayadas recibe este lunes a Santos Laguna en la Fecha 2 de la fase regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil.

La Jornada 2 del Torneo Clausura 2023 en la Liga MX Femenil será para Rayadas la oportunidad para no despegarse del pelotón principal que comanda la competición.



Es destacable el invicto que favorece a las albiazules en las batallas ante las laguneras, aunado a que, en sus últimos siete enfrentamientos, las regias han anotado dos o más goles.



Esta noche, las dirigidas por la profesora Eva Espejo reciben en el ‘Gigante de acer’ al Santos Laguna, en duelo a celebrarse en punto de las 19:06 horas.





PAR DE PUNTOS



Las chicas de las medias rosas, históricamente en sus duelos ante Santos Laguna, han cargado con la victoria en 12 de ellas y en un par más dividieron puntos con las ‘guerreras’, y sin derrotas. Mandaron anidar el obús en las piolas enemigas 37 veces; tienen como sus principales romperredes a Desirée Monsiváis -sin equipo hasta el momento- con 17 dianas, seguida por Dinora Garza -actualmente en Pumas- y Aylin Aviléz con tres anotaciones cada una, concluyen la lista Diana García y Yamilé Franco, quienes mandaron besar las redes con el esférico en un par de ocasiones cada una. Su rival en turno es dirigido por el profesor Jorge Campos, viene de obtener la victoria ante Atlético de San Luis por marcador de 2-0. En sus últimos enfrentamientos, las dirigidas por Eva Espejo derrotaron en el ‘Gigante de acero’ a las de la Comarca Lagunera por un contundente 3-1, y en Torreón golearon a las coahuilenses por 4-0, en ese duelo se hicieron presentes en el marcador Aylin Aviléz en un par de ocasiones, Christina Burkenroad y Diana García.





LO QUE VIENE



Si bien es cierto que en sus últimos 22 partidos que disputaron las Rayadas entre el Apertura 2022 y Clausura 2023 las respaldan 15 victorias, también es notorio que son tres las derrotas las que se marcan en sus resultados. Pero sus últimas dos derrotas fueron en la Fase Final del Apertura 2022 y el futbol presentado no les alcanzó para seguir avanzando. Esta será la cuarta temporada que dirige la profesora Eva Espejo, con 68 partidos en su haber, teniendo un avance positivo de 47 victorias y 13 empates, con un Campeonato en su primer torneo bajo su mandato con el Monterrey, pero con un estilo de juego ya muy definido y con pocas variantes. Esto lo podemos constatar al ser eliminadas un par de veces en la etapa de Semifinales y de forma consecutiva. Se espera un cambio radical que haga olvidar ese 2022 en el cual no se obtuvo el máximo galardón en la Liga Femenil.





