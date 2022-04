Rayadas Vs. Tigres, capítulo 27

Este lunes a las 21:00 horas en el ‘Gigante de acero’ se celebra una edición más del Clásico Regio Femenil, en la Jornada 16 del Clausura 2022.

La Jornada 16 del Torneo Grita por la Paz Clausura 22 de la Liga MX Femenil hoy nos presenta que en el 'Gigante de acero', en punto de las 21:00 horas, se desarrollará una edición más del Clásico Regio Femenil, será la número 27 y ambas escuadras saldrán a dejarlo todo en la cancha y no extender la distancia en los lugares de honor, en un ambiente con sabor a carne asada, machaca y cabrito; a ritmo de acordeón y bajo sexto, pero con un fino toque de balón en la cancha, preciso y precioso.

El derbi en el 'gigante’

De las 26 contiendas celebradas, 11 de ellas han sido en la casa rayada, cinco en partidos de liga y seis en fase final; ahí, los resultados han favorecido a “Las Amazonas” con cinco victorias, cuatro empates y par de derrotas. Se han cantado 36 goles, las chicas de las medias rosas anotaron 16 y las chicas de amarillo total mecieron las redes contrarias en 20 ocasiones.

Dirección técnica

La dirección técnica es una de las fortalezas con las que cuentan ambos equipos. La profesora Eva Espejo dirigirá por cuarta vez un derbi norteño, donde ha empatado un par de ocasiones y ha sido derrotada una ocasión, destacando que uno de esos empates las llevó a conseguir el título conseguido en el Apertura 2021.

En la actual contienda son 15 los partidos dirigidos, donde ha cosechado 14 triunfos por una derrota, con 51 goles a favor por 12 en contra. Su cuota goleadora recae en Desirée Monsiváis, con nueve anotaciones, le sigue Christina Burkenroad y Rebeca Bernal, con siete cada una. La estabilidad en cada una de sus líneas respalda su buen accionar en relación con los resultados obtenidos, aunado a la continuidad en su cuadro base, que ampara el buen trabajo que lleva en la campaña. Se considera la constante jugada de pizarrón y los largos pases de contragolpe, sin dejar pasar de largo la dosificación que tuvo en su último partido, pensando en esta justa.

Por su parte, el profesor Roberto Medina dirigirá por decimotercera ocasión un clásico norteño, donde ha cosechado cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas, con 18 goles a favor por 15 en contra. En el actual torneo lleva paso invicto: en 15 partidos disputados se ha alzado con la victoria en 11 ocasiones y en otras cuatro dividieron puntos, con 42 goles a favor, por 10 en contra. Su artillería recae en Stephany Mayor con 11 anotaciones, le secundan Uchenna Kanu con 10 y Mia Fishel con siete. La continuidad en su plantel pudiera ser considerada como uno de los factores de éxito en el desarrollo de su trabajo, aunado a ese par de chicas que vinieron a reforzar su línea delantera y el mantener un equilibrio en todas las zonas de la cancha. Se observa que durante sus disputas se ataca al rival de forma tenaz, con un juego constante por las bandas haciendo una gran sinergia por las bandas y contundencia en su línea final.

Virtudes en cada línea

Analizar la parte defensiva en ambos equipos es hablar de seguridad en cada una de sus posiciones, ambos timoneles han conseguido el equilibrio necesario. Por algo, tanto las chicas de amarillo total como las de medias rosas ocupan el segundo y tercer lugar en goles recibidos, respectivamente, sendas murallas las que han conformado. A Rayadas en el torneo le han perforado su meta en 12 distintas ocasiones, seis de ellas en patio ajeno, son la mejor ofensiva de la Liga con 51 anotaciones, 31 de ellas festejadas en el coloso de la avenida Pablo Livas. Por su parte, Tigres Femenil ha recibido en total 10 pepinillos, tres de ellos jugando como local; sus goles suman 42, de los que 22 mecieron las redes contrarias en “El Volcán”.

Sus puntos débiles

No todo es miel sobre hojuelas para ambas escuadras, pues sufren en su aparato defensivo en jugadas de contragolpe y táctica fija. Las que visten de rayas tienden a perder las espaldas por sus laterales, en los tiros de esquina son superadas en la marca que realizan en su área, creando vulnerabilidad. Añadamos el comportamiento de su goleadora Monsiváis, a quien su carácter la desconcentra totalmente cuando va en busca del protagonismo y se olvida del juego de conjunto, ya declaró a esta casa editora en el Día de Medios que: “Las Rayadas, pese a ser las superlíderes y Campeonas vigentes de la Liga MX, no están obligadas a ganar el próximo Clásico Regio Femenil”.

Por su parte, las universitarias que visten de amarillo total presentan su vulnerabilidad en jugadas a velocidad por el centro, siendo el contragolpe su punto débil y en aquellas jugadas en las que el rival practica la táctica fija. Aunado a que son constantes sus llegadas, pero en muchas de ellas muestran poca contundencia al momento de definir. Al igual que sus rivales, su cancerbera tiende a recibir goles cuando su rival le dispara desde los linderos de su área.

Alguien saldrá con el triunfo

Me queda claro, que en la vida nada es casualidad, sino todo es producto de preparación y trabajo; concluyo mi aportación afirmando que en esta disputa que sostendrán Tigres Femenil y Rayadas habrá goles; por lo visto en el terreno de juego en el paso de las jornadas habrá un triunfador. Lo positivo será que seguirán liderando la campaña. Lo negativo es que no será este el último Clásico del torneo, sin temor a equivocarme y viendo su accionar me indica que habrá un par más.