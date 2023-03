Rayadas y Tigres Femenil tendrán aduanas complicadas

Monterrey visita este viernes a Juárez a las 19:05 horas, y las felinas reciben el domingo al León en el Estadio Universitario a las 19:00 horas.

La Jornada 8 de la Liga MX Femenil en su Torneo de Clausura 2023 comienza la tarde de este viernes y los representativos regios tienen una difícil prueba por superar; si bien es cierto que Rayadas lleva un paso perfecto en esta competición, sus triunfos han sido ante rivales que se encuentran fuera de la zona de clasificación; por su parte Tigres Femenil, actuales monarcas de la Liga, en sus últimos enfrentamientos que sostuvieron cayeron ante sus adversarios y su rival en turno la campaña anterior las derrotó en la tierra donde “la vida no vale nada”. La “Pandilla” del Cerro de la Silla visitará este viernes al FC Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 19:05 horas, con arbitraje del nazareno yucateco Jorge Carlos Ortiz León; por su parte el domingo las “Amazonas” reciben al León en partido a celebrarse en el Estadio Universitario en punto de las 19:00 horas y siendo la colegiada guanajuatense Diana Stephanía Pérez Borja quien se encargue de impartir justicia para este duelo. Como dato adicional, las universitarias llevan una marca de 47 batallas sin perder en el también llamado “Volcán”, contabilizando los juegos oficiales de Liga y Liguilla.

Las bravas, andan bravas

Esta tarde, las chicas de las medias rosas le harán los honores al FC Juárez, escuadra revelación del presente Torneo y que despliega en la cancha un agradable sistema de juego planteado por la española Milagros Martinez Dominguez, que con estas bravas están haciendo el milagro; por su parte las Rayadas en sus 222 batallas oficiales que han disputado -Liga, Liguilla y Campeón de Campeones- 53 han sido victorias bajo la dirección de Eva Espejo, en la presente campaña son el tercer equipo más goleador con 21 y el primero en defensiva con solo una anotación en su marco. Históricamente son 7 los duelos ante las “bravas” chihuahuenses, han cargado con la victoria en 4 de ellas y en 2 más dividieron puntos. Mandaron anidar el obús en las piolas enemigas 16 veces; tienen como sus principales rompe redes a Christina Burkenroad y Desirée Monsiváis con 4 anotaciones, seguida de Aylin Aviléz quien mandó besar las redes con el esférico en tres ocasiones. Su rival en turno es dirigido por la Profesora Milagros Martinez, quien marcha en el quinto lugar donde en sus siete enfrentamientos en cinco de ellos cargaron con la victoria y en otra más dividieron unidades. En sus últimos dos enfrentamientos entre sí, las dirigidas por Eva Espejo derrotaron 1-3 a las de Ciudad Juárez en tierras fronterizas y en el “Gigante de Acero” el marcador fue de empate a uno entre las albiazules y verdirrojas, las autoras de los tantos fueron Christina Burkenroad por las locales y Miriam Castillo por las “Bravas”.







Un rugido de autoridad

Sufrieron su segundo descalabro de forma consecutiva en el Torneo de Clausura 2023, pero, serán ahora las “esmeraldas” quienes sostengan ante las chicas de amarillo su enfrentamiento, rival que solamente ganó en la fecha 1 y que en su último partido que disputaron en la campaña empataron a dos tantos ante Querétaro. El gol recae para las guanajuatenses en Daniela Calderón, quien hizo explotar los marcos rivales con 3 detonaciones. Históricamente son 15 los enfrentamientos de Liga y Liguilla los que han sostenido ante las que el domingo próximo saldrán con uniforme a rayas inclinadas en color verde con short negro; son 11 los partidos los que cargaron con la victoria, empataron en un par y en otras dos más de sus batallas sucumbieron ante las de la “ciudad cuerera”. Mandaron guardar el balón en las redes enemigas 50 veces; siendo sus principales artilleras Belén Cruz con nueve anotaciones, seguida por Katty Martínez -actualmente con América- con ocho y Stephany Mayor con cuatro goles. La escuadra del León es dirigida por el Profesor Alejandro Corona, siendo su primer Torneo como estratega del equipo y que permanece en distintas categorías desde el Clausura 2014. En los dos últimos enfrentamientos entre sí, las pupilas de Carmelina Moscato ganaron y perdieron ante las nativas de donde “la vida no vale nada”, de local triunfaron en el “Volcán” por marcador de 6-0 y en el estadio La Esmeralda perdieron 2-0, en este enfrentamiento anotaron la argentina Mariana Larroquette y un autogol de Cecilia Santiago.







Lo que se viene

Si bien es cierto que, los encuentros que sostendrán tanto Rayadas como Tigres Femenil serán de vital importancia en lo que respecta a su accionar, si tomamos en cuenta la forma en que están conformados sus planteles; pero, el buen momento que vive el equipo fronterizo, quien mantiene el invicto en su terruño producto de tres victorias y lugar donde no pierden desde el pasado 28 de agosto de 2022, traerá como resultado una batalla de pronóstico reservado. Por lo que respecta a Tigres Femenil, que en este momento viven una negativa racha o pasan por un bache respecto a sus últimos dos resultados, también no debemos de perder de vista que las universitarias venían cargando un invicto de 5 victorias en el mismo número de partidos que inicialmente en el Torneo actual disputaron; por lo que no es descabellado apostar por un triunfo de las “Amazonas” que tiene todo para volver a la senda del triunfo, solo es cuestión de reajustar en el cuadro inicial la fórmula que tantas satisfacciones le otorgó y que las llevó a levantar el trofeo en disputa en cinco ocasiones.







Foto: @Rayadas / Gráficos: Pedro García Galván