Rayados apuesta por Basanta... ¡Eterno capitán albiazul!

Los Rayados de Monterrey apostarán por la experiencia y para el presente Torneo Clausura 2020 quedó descartada la posibilidad de contratar a un defensa, en virtud de que José María Basanta seguirá en activo en busca de ayudar al equipo a alcanzar los objetivos que se pongan y ahora buscarán un mediocampista, aparte de la inminente llegada de Aké Loba.

Antonio Mohamed, estratega de los albiazules indicó que habían buscado reforzar esa zona del equipo, pero luego de hablar con Basanta determinaron desistir de ello y jugársela con el elemento de origen argentino.

"Defensas no vamos a traer, porque se quedó Basanta, ahí cambió el panorama, estuvimos buscando un defensa, pero cuando hablamos con José decidimos, todo lo que se dice en el mercado es mentira, sí platicamos con (Sebastián) Vegas, pero ya no estamos buscando un defensa. Seguramente vamos a buscar un jugador más, pero no es un defensa", declaró.

El timonel dijo que existe la posibilidad de que intenten contratar a un mediocampista y aunque dejó en claro tienen un buen plantel, a su consideración les beneficiaría en la competencia interna para la presente justa.

Puede interesarte...

"Del plantel, los que están no se va ninguno hasta junio, tenemos unos lugares que podemos mejorar en competencia interna, el plantel está completo. Si aparece un jugador que interese lo buscaremos", añadió.

Sobre el delantero marfileño Aké Loba, el Turco se mostró confiado en que en contará con él para el actual Clausura 2020, porque asegura sólo faltan algunos detalles para que firme su contrato.

"Es un jugador que interesa y seguramente está muy cerca de llegar, esperamos tenerlo. Lo que dice la directiva es que es una cuestión de negociación y se va a dar en cualquier momento, antes de que inicie el campeonato lo tendremos con nosotros, esperemos se pueda concretar", agregó.

Así, los Rayados esperan sólo al marfileño y un mediocampista, dado que en la zaga se inclinaron por la experiencia del Chema Basanta, quien ha sido parte importante en la historia del equipo.

El oriundo de Tres Sargentos estuvo fuera por largo tiempo debido a una lesión, pero a finales del Apertura 2019 regresó a la actividad y ahora estará con el equipo en la próxima justa para luchar por más títulos.

Puede interesarte...

Basanta formó parte del plantel que logró la llamada ´Época Dorada´ del club, ya que se coronó en los torneos Apertura 2009 y Apertura 2010, así como en la Liga de Campeones de la Concacaf en las ediciones del 2011, 2012 y 2013, cuando el equipo era dirigido por el técnico Víctor Manuel Vucetich.

Además, en el pasado Apertura 2019 alzó la quinta estrella y obtuvo con el equipo el tercer lugar del pasado Mundial de Clubes, lo cual vivió por segunda ocasión, luego que Monterrey lo había alcanzado en 2012. La última ocasión que como capitán levantó un título fue en la Copa MX del Apertura 2017, bajo el mando del propio Mohamed.