'Rayados busca ganar y no manejar resultados': Fernando Ortiz

El Club de Futbol Monterrey se instaló dentro de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup al derrotar 3-0 en el partido de vuelta a Comunicaciones de Guatemala, con un marcador global de 7-1.

Al termino del partido, Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa y aseguró que Rayados se ha convertido en un equipo que solo piensa en ganar.

“Es una institución que siempre busca ganar en cualquier cancha, lo hemos demostrado en el primer juego y ahora en casa, queremos ganar, no manejar resultados. La idea de los chicos es no conformarse. Esperamos rival y estamos enfocados en el domingo con Toluca”.

La Pandilla dio una muestra contundente de dominio ante su rival centroamericano, pues goleó en el partido de ida y en el de vuelta, presentando rotaciones en el once inicial. El entrenador albiazul reiteró que en su idea de juego no caben nombres, sino un funcionamiento eficiente.

“Me da mucha satisfacción lo que digo, no me interesa el nombre, sino el funcionamiento. Hoy el funcionamiento, sin menospreciar al rival, pudimos seguir creciendo como equipos. No es fácil jugar con esta clase de equipos, es una copa internacional, me fijo en Monterrey, pero en mi cabeza siempre ronda que no importa el nombre sino el funcionamiento”.

Con este resultado, Rayados se instaló en la siguiente fase de la competencia continental y espera rival de la llave entre Cincinnati de Estados Unidos y el Cavallier de Jamaica.

Al colocarse como el segundo equipo mejor rankeado de la confederación, Monterrey se ha ganado el derecho de cerrar la próxima llave eliminatoria en el “Gigante de Acero”.

La Pandilla ahora deberá cambiar el chip y pensar en la Liga MX, pues este domingo reciben la visita de los Diablos Rojos de Toluca.

Comentarios