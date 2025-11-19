Cerrar X
Rayados, con posibilidad de llegar a la Final del Apertura 2025

Monterrey tiende a disputar la final de la liguilla cada vez que termina invicto como local en la fase regular… situación que vivió en la actual campaña

  • 19
  • Noviembre
    2025

Faltan 11 días para que inicie el mes de diciembre, 35 para Nochebuena y 36 para Navidad… pero Rayados ya comienza a vislumbrar el regalo que le dará a sus fieles y nobles aficionados en estas fiestas decembrinas: la Gran Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Y esto no suena descabellado, ya que Monterrey tiende a jugar la serie por el título, en torneos cortos, cada vez que termina invicto como local en la fase regular… situación que vivió en la actual campaña.

La Pandilla disputó ocho juegos en el ‘Gigante de acero’ en primera ronda del campeonato mexicano en curso, en la Primera División del futbol azteca, en los que registró cinco victorias, tres empates y cero derrotas, con 18 goles a favor y nueve en contra, para una diferencia de goles positiva de +9.

Este fue el torneo corto 13, en el cual La Pandilla finaliza invicto como local… En las 12 anteriores, en tres ocasiones llegó a la Gran Final: en el Torneo Apertura 2004 con Miguel Herrera como técnico, en el Torneo Clausura 2012 con Víctor Manuel Vucetich como timonel y en el Torneo Apertura 2017 con Antonio Mohamed como estratega.

Entérate

Estos son los torneos cortos de Liga MX en los cuales Rayados registró paso invicto en casa en la fase regular, así como la instancia a la cual llegó en la Liguilla en dicho certamen del campeonato mexicano:

Torneo Verano 2001: Cuartos de final
Torneo Invierno 2001: No calificó a la liguilla.
Torneo Apertura 2004: Subcampeón
Torneo Apertura 2006: Cuartos de final
Torneo Bicentenario 2010: Cuartos de final
Torneo Clausura 2012: Subcampeón
Torneo Clausura 2015: No calificó a la liguilla.
Torneo Apertura 2015: No calificó a liguilla.
Torneo Apertura 2016: No calificó a la liguilla.
Torneo Apertura 2017: Subcampeón
Torneo Clausura 2019: Semifinal
Torneo Apertura 2022: Semifinal
Torneo Apertura 2025: ¿?


