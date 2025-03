Rayados, en problemas: tiene una defensa… ¡de ‘ceniza’!

Los dos goles que recibió Rayados el domingo pasado ante el colero Santos Laguna, en el juego de la Jornada 10 de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, revelan el mal momento de la defensa del Monterrey… y que pinta para ser alarmante.

Y es que La Pandilla ya registra 35 dianas en contra en duelos de fase regular del actual año futbolístico, que corresponde a los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025… y esta cifra puede crecer, ya que le restan siete partidos de primera ronda a este ciclo.

Lo más grave es que la cantidad de tantos aceptados en este momento es la más alta en los recientes cinco años futbolísticos, en la Primera División del futbol mexicano.

De los 35 ‘pepinillos’ que ha recibido el cuadro albiazul, 19 fueron en el Apertura y 16 en el actual Clausura… al cual le restan siete fechas aún.

En el ciclo de los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024, los de Cerro de la Silla recibieron 34 en total; en el Apertura 2022-Clausura 2023 aceptaron sólo 27, en el Apertura 2021-Clausura 2022 tuvieron 33 goles en contra, y en el Apertura 2020-Clausura 2021 aceptaron 34 goles.

Es cierto, la directiva del Club de Futbol Monterrey no se queda de brazos cruzados y ya trajo a Carlos Salcedo y a Sergio Ramos como refuerzos; Salcedo está lesionado, mientras que con el zaguero español no se ha podido colgar el cero, en los duelos en los que ha participado en el actual certamen del campeonato mexicano.

En el actual ciclo, los de la Sultana del Norte han dejado en cero al rival en siete cotejos, de 27 disputados en fase regularL; actualmente ligan cinco duelos sin bajar la cortina ante el contrincante.

En 'Conca'... ¡son otros!

Este miércoles, Rayados vuelve a la actividad, pero en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 al visitar al Vancouver Whitecaps en el duelo de Ida de Octavos de Final, a las 21:30 horas, tiempo de Monterrey, en el Estadio BC Place.

En la actual edición del certamen de la Concachampions, Monterrey no ha recibido gol en dos juegos disputados, ya que goleó 5-0 en el marcador global al Forge FC de Hamilton, Canadá (2-0 en la Ida como visitante y 3-0 en la Vuelta como local), en la fase de la Primera Ronda.

La Vuelta del cotejo ante Vancouver será el miércoles de la próxima semana a las 18:30 horas en el Estadio TSM Corona de Torreón, Coahuila, porque ese día estará ocupado el ‘Gigante de acero’ con el concierto de la cantante colombiana Shakira.

Ficha

Futbol

Copa de Campeones de la Concacaf 2025

Octavos de Final

Juegos de Ida

Whitecaps Vs. Rayados

Estadio BC Place

Vancouver, Canada

21:30 horas

Tiempo de Monterrey

Fox Sports y TUDN

Otros partidos de este miércoles

Herediano Vs. Los Ángeles Galaxy

Chivas Vs. América

Seattle Vs. Cruz Azul

Este jueves

Inter Miami CF Vs. Cavalier

‘Polvo eres…’

Estos son los recientes cinco años futbolísticos de la Liga MX, y la cantidad de goles que ha recibido Rayados en cada uno de ellos, en juegos de fase regular:

Ciclo Apertura 2020-Clausura 2021… 34 goles en contra

Ciclo Apertura 2021-Clausura 2022… 33 goles en contra

Ciclo Apertura 2022-Clausura 2023… 27 goles en contra

Ciclo Apertura 2023-Clausura 2024… 34 goles en contra

Ciclo Apertura 2024-Clausura 2025*… 35 goles en contra

*Aún no termina: faltan siete partidos de fase regular.

