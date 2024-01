Rayados es un equipo grande en México: Arteaga

Rayados de Monterrey sumó a su último refuerzo para este Clausura 2024, Gerardo Arteaga, quien aterrizó este lunes por la noche en la ciudad.

A su llegada, el defensor mexicano proveniente del fútbol de Bélgica, comentó que no fue una decisión sencilla venir a Monterrey.

“Fue difícil la decisión de venir para acá, claro que no fue algo fácil, lo platiqué con mi familia, pero estoy muy contento de llegar a un club como Monterrey…¿por qué no? (venir) es un equipo muy grande aquí en México y por qué no aceptarlo”, agregó.

Arteaga recibió ofertas de otros equipos mexicanos, incluso también pudo quedarse en Europa.

"En mi momento creo que sí (es mejor venir a México), yo lo decidí venir ahora en este momento y, ¿por qué no? Monterrey es un equipo muy grande, yo no lo veo como ninguna decisión mala, mal tomada…Rayados fue el que estuvo desde el principio en la negociación conmigo, yo conozco a Rayados desde que estaba en Santos, creo que es un rival que me ha encantado siempre”.

Gerardo Arteaga llegará para competir directamente por la titularidad con Jesús Gallardo, quien actualmente permanece en la lista de lesionados.

Será este martes cuando el defensor presente exámenes físicos y médicos, para por la tarde ser presentado oficialmente como jugador de Monterrey y no se descarta que pueda estar listo para la próxima jornada ante las Águilas del América.

