Cerrar X
G68_W_Wm_WWQA_Ae_Ik_J_49521e8946
Deportes

Rayados golea al Atlas en el 'Gigante' y es campeón Sub 17

Este es el tercer título del Monterrey en categoría Sub 17, por lo que ya se posiciona como una de las Fuerzas Básicas más importantes del país

  • 29
  • Noviembre
    2025

Con una exhibición de carácter, entrega y un futbol intenso de principio a fin, la Sub 17 de los Rayados se coronó campeón del Apertura 2025 al vencer por global de 5-1 al Atlas en el partido de Vuelta de la Final, disputado ante más de 3,000 aficionados en el "Gigante de Acero".

El equipo albiazul no se confió de la ventaja de 2-0 obtenida en la Ida en el Estadio Jalisco, y salió volcado al frente desde el pitazo inicial, buscando sentenciar la serie rápidamente.

Un balde de agua fría

A pesar del claro dominio local, fue el conjunto tapatío quien logró mover el marcador primero. Al minuto 32, luego de un rechace del portero Santiago Lomelín, Leonardo Espino contrarremató para anotar el gol del descuento (2-1 global).

Lejos de mermar el espíritu regio, la anotación del Atlas encendió aún más a Rayados. El estratega albiazul mantuvo la ofensiva, con jugadores como Jorge Sánchez y el insistente Edy Lugo generando constantes llegadas al arco rojinegro.

La recompensa llegó en el tramo final del encuentro, confirmando la superioridad mostrada durante todo el torneo.

G68czeAX0AA9lTk.jpg

Lluvia de goles por el título

La remontada en el marcador de la Vuelta se gestó gracias a una ráfaga de anotaciones en los últimos minutos, pues Ángel Flores apareció oportuno para empatar los cartones, Xavier Torres puso la remontada y él mismo liquidó la serie sobre el final del encuentro.

El Campeón de la Ofensiva

Este campeonato no solo sella un torneo extraordinario para la cantera regia, también lo consagra como el equipo más espectacular, cerrando la Fase Regular como el segundo lugar y ostentando el récord de la mejor ofensiva, con 40 goles anotados en 17 partidos.

Con esta victoria, el Club de Futbol Monterrey suma su tercer título en la categoría Sub-17, uniéndose a los campeonatos logrados en los torneos Apertura 2014 y Clausura 2017.

Este triunfo es una prueba contundente del compromiso de las Fuerzas Básicas de Rayados en la formación de nuevas generaciones, que sueñan con replicar sus éxitos con el primer equipo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Tigres_pasa_a_Semifinales_vence_5_0_a_Xolos_d6db781afa
Tigres avanza a semifinales tras vencer 5-0 a Xolos
Estadio_Universitario_Volcan_Tigres_42c574891c
¡Golean o a casa! Tigres busca la hazaña ante Xolos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_3_7ad5cf85a2
¡Dulce venganza! Rayados derrota al América y está en Semifinales
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T123911_825_0db9e76939
Reportan 932 detenidos y 23 toneladas de droga en Michoacán
G7_B_Tmw_TXQAAPCY_0_da99d2fb97
Taylor Swift prepara tres lujosos viajes para su despedida
EH_UNA_FOTO_2025_11_30_T121639_881_1b7a11e2b8
Sheinbaum celebra respaldo de López Obrador y destaca unidad
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_06_42_PM_d221fdfb39
Ármate un plan lleno de actividades para el fin de semana
Explosion_pesqueria_d10ad012a8
Explosión por pirotecnia en Pesquería deja tres muertos y heridos
nacional_gertz_54e77bf4d8
Expedientes que esperan al próximo titular de la FGR
publicidad
×