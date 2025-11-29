Rayados golea al Atlas en el 'Gigante' y es campeón Sub 17

Con una exhibición de carácter, entrega y un futbol intenso de principio a fin, la Sub 17 de los Rayados se coronó campeón del Apertura 2025 al vencer por global de 5-1 al Atlas en el partido de Vuelta de la Final, disputado ante más de 3,000 aficionados en el "Gigante de Acero".

El equipo albiazul no se confió de la ventaja de 2-0 obtenida en la Ida en el Estadio Jalisco, y salió volcado al frente desde el pitazo inicial, buscando sentenciar la serie rápidamente.

Un balde de agua fría

A pesar del claro dominio local, fue el conjunto tapatío quien logró mover el marcador primero. Al minuto 32, luego de un rechace del portero Santiago Lomelín, Leonardo Espino contrarremató para anotar el gol del descuento (2-1 global).

Lejos de mermar el espíritu regio, la anotación del Atlas encendió aún más a Rayados. El estratega albiazul mantuvo la ofensiva, con jugadores como Jorge Sánchez y el insistente Edy Lugo generando constantes llegadas al arco rojinegro.

La recompensa llegó en el tramo final del encuentro, confirmando la superioridad mostrada durante todo el torneo.

Lluvia de goles por el título

La remontada en el marcador de la Vuelta se gestó gracias a una ráfaga de anotaciones en los últimos minutos, pues Ángel Flores apareció oportuno para empatar los cartones, Xavier Torres puso la remontada y él mismo liquidó la serie sobre el final del encuentro.

El Campeón de la Ofensiva

Este campeonato no solo sella un torneo extraordinario para la cantera regia, también lo consagra como el equipo más espectacular, cerrando la Fase Regular como el segundo lugar y ostentando el récord de la mejor ofensiva, con 40 goles anotados en 17 partidos.

Con esta victoria, el Club de Futbol Monterrey suma su tercer título en la categoría Sub-17, uniéndose a los campeonatos logrados en los torneos Apertura 2014 y Clausura 2017.

Este triunfo es una prueba contundente del compromiso de las Fuerzas Básicas de Rayados en la formación de nuevas generaciones, que sueñan con replicar sus éxitos con el primer equipo.

