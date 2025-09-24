Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_76_3c35ac9aca
Deportes

Rayados pierde racha de 8 juegos y cae 6-2 ante Toluca

Monterrey vio rota su racha en la Liga MX tras caer 6-2 ante Toluca, pese a iniciar ganando; ‘Paulinho’ y Nicolás Castro lideraron la remontada.

  • 24
  • Septiembre
    2025

Anoche le llovió a Rayados… pero no por el aguacero que cayó en Toluca, sino porque vio rota su racha de ocho juegos seguidos sin perder en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, al perder por 6-2 ante los Diablos Rojos del Toluca en el Estadio Nemesio Díez, en el Estado de México.

Monterrey registra su segunda derrota de la campaña; la anterior fue en la Jornada 1 al sucumbir por 3-0 ante Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, el pasado domingo 13 de julio de este año.

Lo increíble es que La Pandilla tomó ventaja de 1-0 en el marcador con gol de Germán Berterame al minuto 10… y minutos más tarde, al 19’, tuvo la oportunidad de irse más arriba en el score, pero Sergio Ramos falló un penalti al ejecutarlo ‘a lo Panenka’ y dejar el balón en las manos del arquero enrayado Hugo González.

G1qNeB2WwAAaznN.jfif

Y bien dicen que: “El que perdona, pierde”… y enseguida vino la reacción del Campeón con tantos de Jesús Angulo (al 23’), ‘Paulinho’ (al 25’) y Nicolás Castro (al 34’) para ‘darle la vuelta a la tortilla’ e irse arriba 3-1.

Los regios se acercaron 3-2 con golazo de cabeza de Óliver Torres (al 39’)… pero solo se acercaron, ya que ni siquiera pudieron igualar a los escarlatas, que sellaron la victoria con tantos de ‘Paulinho’ (al 40’ y 52’, para completar el hat-trick) y otro pepinillo más de Castro (al 62’, para el doblete).

G1qhPP7WMAAbr9R.jfif

El sábado, los dirigidos por Doménec Torrent reciben al Santos Laguna a las 19:00 horas en el ‘Gigante de acero’, en batalla de la Fecha 11 del actual certamen de la Primera División del futbol mexicano.

Mientras que el cuadro que comanda Antonio Mohamed recibe al Mazatlán en ‘La Bombonera’ en el mismo día y hora.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_alejandro_sanz_tigres_rayados_27bc84f4c9
Alejandro Sanz recibe jerseys de Tigres y Rayados
Captura_de_pantalla_2025_09_25_013240_cf7c77c85e
Pronóstico del clima en Monterrey: jueves 25 de septiembre
finanzas_aeropuerto_mty_9fadc106f1
‘Agarran vuelo’ pasajeros; destaca Aeropuerto de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Captura_de_pantalla_2025_09_25_083225_276c777a5b
Centros de datos nos van a permitir a tiempo: Ebrard
sismo_montemorelos_e794828467
Registra Linares sismo de magnitud 3.7; no se reportan daños
israel_uefa_af9d744214
UEFA evalúa suspender a Israel de todas las competiciones
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×