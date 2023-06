Rayados presenta a 'Tano' Ortiz como nuevo DT

El equipo de Rayados, presentó esta tarde a Fernando ‘Tano’ Ortiz como nuevo Director Técnico, esto tras la salida de Víctor Manuel Vucetich, quién fue cesado del Monterrey tras perder en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Ortiz, quien es ex DT del América, aseguró que se siente contento de incorporarse al equipo regio y reveló que ser técnico de este club es el sueño de cualquier entrenador.

‘Tano’ llegó al equipo con la firme idea de llevar a los Rayados al próximo campeonato, es decir, la final de la próxima Apertura.

Fernando también advirtió que no solo espera llegar a la final, sino salir campeón, motivo por el cual no hay que dejarse intimidar.

'Hasta la Final, acá hay que saber la responsabilidad y compromiso de defender este escudo, lo he dicho y lo vuelvo a decir, el compromiso de todos tiene que ser llegar a una Final, no hay otro objetivo en común que tenemos que tener todos, por lo que significa el club, el tener la calidad de jugadores que tenemos y no tenemos que tenerle miedo a la palabra campeón', aseveró.