Rayados sale vivo de Tijuana: empata y es tercer lugar general

Rayados liga dos partidos sin perder y se trepa al tercer lugar de la Tabla General en la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX al empatar este domingo 2-2 ante Xolos, en el Estadio Caliente de Tijuana, en juego de la Jornada 12.

Con la igualada, Monterrey llegó a 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y par de derrotas, con 25 goles a favor y 19 en contra, para una diferencia de goles positiva de +6.

El próximo fin de semana será Fecha FIFA, por lo que no habrá actividad en el campeonato mexicano. Hasta el sábado 18 de este mes de octubre, a las 19:00 horas, La Pandilla recibirá a Pumas de la UNAM en el ‘Gigante de Acero’, en cotejo de la Fecha 13 de la Primera División del futbol mexicano.

Al minuto 12 llegó el 1-0 de Xolos, obra de Frank Boya. Tras un remate que se estrelló en el poste, el delantero fronterizo abrió el marcador para los locales en el contrarremate.

Al 45’+6, Germán Berterame emparejó los cartones 1-1 para los regios. Lucas Ocampos mandó un centro largo para Óliver Torres, quien por derecha sacó un pase raso para Germán Berterame. Con un disparo a primer toque, el delantero naturalizado mexicano mandó el balón al fondo de las redes.

Al 57’ llegó la remontada para los del Cerro de la Silla, gracias al doblete de Berterame. Lucas Ocampos centró para Berterame, quien disparó de media vuelta para anotar su segundo gol del partido.

Al 60’ cayó el empate para Tijuana, en los botines de Adonis Preciado. Tras un centro de Ramiro Árciga, Preciado disparó al primer poste y empató el partido.

