¿Rayados tiene miedo? En este año 2025 no ha vencido a Tigres

El Clásico Regiomontano de futbol ‘viste’ de amarillo y azul en este año 2025.

Y es que Tigres le tiene tomada la medida al Club de Futbol Monterrey de enero a la fecha en juegos de fase regular y Liguilla de la Liga MX, tanto en varonil como en femenil.

En cinco batallas oficiales, los de la UANL no han perdido un solo partido ante la institución albiazul, al grado de registrar tres victorias y dos empates, sin derrota, con 13 goles a favor y solamente cuatro en contra, para una diferencia de goles positiva de +9.

En el pasado Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, ‘La U’ venció 2-1 a Rayados en el Estadio Universitario, en duelo de la Fecha 15.

En el mismo certamen, pero en el circuito femenil, Las Amazonas golearon 5-1 a La Pandilla en la Jornada 9, en el ‘Gigante de acero’, y en la Liguilla de la misma campaña empataron 1-1 en la Ida y en la Vuelta.

En el actual certamen del Torno Apertura 2025, las auriazules golearon 4-0 a las Rayadas en El Volcán, en la Fecha 10.

Este sábado será el sexto derbi en este año entre ambas instituciones.

‘El que de amarillo se viste...’

Estos son los cinco Clásicos Regios que se han disputado en la Liga MX en este 2025, en varonil y femenil:

Torneo Clausura 2025, Liga MX Femenil, Jornada 9: Rayadas 1-5 Tigres, Gigante de acero, viernes 14 de febrero.

Torneo Clausura 2025, Liga MX, Jornada 15: Tigres 2-1 Rayados, Estadio Universitario, sábado 12 de abril.

Torneo Clausura 2025, Liga MX Femenil, Cuartos Ida: Tigres 1-1 Rayadas, Estadio Universitario, viernes 25 de abril

Torneo Clausura 2025, Liga MX Femenil, Cuartos Vuelta: Rayadas 1-1 Tigres, Gigante de acero, lunes 28 de abril.

Torneo Apertura 2025, Liga MX Femenil, Jornada 10: Tigres 4-0 Rayadas, Estadio Universitario, domingo 7 de septiembre.

En números

Estos son los datos que arrojan los cinco Clásicos Regios que se han disputado en la Liga MX en este 2025, en varonil y femenil:

Clásicos Regios: 5

Triunfos de Tigres: 3

Victorias de Rayados: 0

Empates: 2

Goles de Tigres: 13

Dianas de Rayados: 4

