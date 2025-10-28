Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_28_at_1_10_25_AM_5d06547cee
Deportes

¿Rayados tiene miedo? En este año 2025 no ha vencido a Tigres

De enero a la fecha, Monterrey no le ha ganado un solo partido a los felinos de fase regular o Liguilla en la Liga MX, tanto en varonil como en femenil

  • 28
  • Octubre
    2025

El Clásico Regiomontano de futbol ‘viste’ de amarillo y azul en este año 2025.

Y es que Tigres le tiene tomada la medida al Club de Futbol Monterrey de enero a la fecha en juegos de fase regular y Liguilla de la Liga MX, tanto en varonil como en femenil.

En cinco batallas oficiales, los de la UANL no han perdido un solo partido ante la institución albiazul, al grado de registrar tres victorias y dos empates, sin derrota, con 13 goles a favor y solamente cuatro en contra, para una diferencia de goles positiva de +9.

En el pasado Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, ‘La U’ venció 2-1 a Rayados en el Estadio Universitario, en duelo de la Fecha 15.

En el mismo certamen, pero en el circuito femenil, Las Amazonas golearon 5-1 a La Pandilla en la Jornada 9, en el ‘Gigante de acero’, y en la Liguilla de la misma campaña empataron 1-1 en la Ida y en la Vuelta.

En el actual certamen del Torno Apertura 2025, las auriazules golearon 4-0 a las Rayadas en El Volcán, en la Fecha 10.

Este sábado será el sexto derbi en este año entre ambas instituciones.

‘El que de amarillo se viste...’

Estos son los cinco Clásicos Regios que se han disputado en la Liga MX en este 2025, en varonil y femenil:

Torneo Clausura 2025, Liga MX Femenil, Jornada 9: Rayadas 1-5 Tigres, Gigante de acero, viernes 14 de febrero.
Torneo Clausura 2025, Liga MX, Jornada 15: Tigres 2-1 Rayados, Estadio Universitario, sábado 12 de abril.
Torneo Clausura 2025, Liga MX Femenil, Cuartos Ida: Tigres 1-1 Rayadas, Estadio Universitario, viernes 25 de abril
Torneo Clausura 2025, Liga MX Femenil, Cuartos Vuelta: Rayadas 1-1 Tigres, Gigante de acero, lunes 28 de abril.
Torneo Apertura 2025, Liga MX Femenil, Jornada 10: Tigres 4-0 Rayadas, Estadio Universitario, domingo 7 de septiembre.

En números

Estos son los datos que arrojan los cinco Clásicos Regios que se han disputado en la Liga MX en este 2025, en varonil y femenil:

Clásicos Regios: 5
Triunfos de Tigres: 3
Victorias de Rayados: 0
Empates: 2
Goles de Tigres: 13
Dianas de Rayados: 4


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_28_at_4_39_54_PM_06eba660fa
Celebran tránsitos de Monterrey a San Judas Tadeo
Whats_App_Image_2025_10_28_at_1_15_20_AM_e643e8a8de
Anuncian XLVIII Semana Regiomontana del Toreo en Monterrey
Whats_App_Image_2025_10_28_at_12_57_41_AM_6375179ac9
Monterrey condecora a 115 elementos de seguridad
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_28_T183548_971_9989e7be72
Investigan a secretario de San Pedro por despojos de terrenos
AP_25301784873138_d66758b912
Alcaraz cae ante Norrie y se despide en su presentación en París
DJI_0024_3f5ed7090a
Terminan construcción de carretera San Ignacio-Tayoltita
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×