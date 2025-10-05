Cerrar X
Rayados visita a los Xolos, quien marcha invicto en casa

Rayados cierra la jornada 12 visitando a Xolos en el Estadio Caliente a las 21:05 horas; Adonai Escobedo será el árbitro central del encuentro.

  • 05
  • Octubre
    2025

Y es en su propia casa, el Estadio Caliente, en donde 'la jauría', que es dirigida por el trotamundos uruguayo Washington Sebastián Abreu Gallo, el lugar en donde su equipo permanece invicto en la actual campaña y de donde solamente FC Juárez y Chivas le pudieron arrancar el empate.

Con este partido se le da el cerrojazo a la jornada 12 del Torneo de Apertura 2025, la escuadra de Rayados visita ‘la puerta de México’ para enfrentar a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente; ahí los comandados por el español Domènec Torrent Font jugarán a las 9:05 de la noche. En ese escenario, el hidrocálido Adonai Escobedo González fungirá como Juez Central para esta confrontación.

UN TRIUNFO DE XOLOS DE LOS ÚLTIMOS DIEZ DUELOS

Cronológicamente y tomando en cuenta únicamente los duelos oficiales en la Liga MX, en donde Rayados y Xolos han tenido enfrentamientos de Fase Final de Copa, Liga y Liguilla, se contabilizan 35 las confrontaciones que han sostenido en torneos cortos. Los del Profe ‘Dom’ han cargado con el triunfo en 14 episodios y en 13 más empataron, mandaron anidar el balón en el marco contrario en 59 ocasiones y recibieron 38 tantos.

Esos 59 gritos de gol fueron provocados por el ‘histórico’ argentino Rogelio Funes Mori en siete ocasiones; seguido por el colombiano Dorlan Pabón con seis anotaciones, cierra la lista Germán Berterame, quien cuatro veces perforó la meta de los xoloitzcuintles.

WhatsApp Image 2025-10-05 at 8.49.49 PM.jpeg

Como dato adicional, en las últimas diez batallas oficiales celebradas tanto en tierras bajacalifornianas como en las regias, los fronterizos se llevaron el triunfo en una sola ocasión. Y fue precisamente en su último duelo del Clausura 2025, justamente en la jornada 13, cuando con tantos del cafetalero José Raúl Zúñiga y del seleccionado juvenil mexicano Gilberto Mora se llevaron del ‘Gigante de acero’ el 2-1 a su favor.


