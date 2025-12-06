Rayados y Tigres tienen prohibido perder su batalla de hoy

La posibilidad de un Clásico Regio en la Final del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX sigue viva, pero depende completamente de lo que hagan esta tarde-noche Rayados de Monterrey y Tigres UANL en sus respectivos compromisos de Semifinales. Mientras la combinación de resultados lo permita, el fútbol regiomontano aún sueña con protagonizar una nueva edición de su enfrentamiento más emblemático. Sin embargo, la última palabra la tendrán los propios protagonistas, quienes se medirán ante Toluca y Cruz Azul en duelos decisivos.

Tanto para los albiazules como para los auriazules, el panorama es claro: el triunfo por cualquier marcador o incluso el empate en sus respectivos compromisos les permitiría avanzar a la batalla que definirá al campeón del Apertura 2025. La presión es máxima, el margen de error mínimo y la expectativa crece conforme se acerca el silbatazo inicial en ambos escenarios.

La ‘Pandilla’ no pierde antes los ‘Diablos’ en semifinales

En el partido de ida, disputado el pasado miércoles en el “Gigante de Acero”, los Rayados se impusieron 1-0 a los Diablos Rojos del Toluca dentro de la llave de Semifinales. Bajo el mando del español Domènec Torrent Font, el conjunto regiomontano mantiene un registro favorable ante el equipo dirigido por Antonio Mohamed en enfrentamientos de antesala a la Final desde la instauración de los torneos cortos, con dos triunfos y un empate, sin conocer la derrota en esta instancia.

Será en punto de las 19:00 horas cuando el balón ruede en el Estadio Nemesio Diez. Los escarlatas saltarán al campo vistiendo de rojo total, mientras que la Pandilla lo hará con su tradicional uniforme a rayas azul y blanco. El arbitraje estará a cargo del irapuatense Luis Enrique Santander Aguirre.

¿Cómo llega Tigres al partido contra Cruz Azul?

Por su parte, Tigres UANL igualó 1-1 ante Cruz Azul en el duelo de ida celebrado en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto dirigido por Guido Hernán Pizarro Demestri ha tenido una serie muy equilibrada frente a los celestes en instancias de Semifinales de Liga BBVA MX, con un registro de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas desde que se disputan los torneos cortos.

¿A qué hora y dónde se define al segundo finalista?

La vuelta se disputará en punto de las 21:10 horas en el Estadio Universitario, donde los de la U de Nuevo León vestirán de amarillo total, mientras que la Máquina Celeste saltará a la cancha con su uniforme completamente en azul. El encargado de impartir justicia será el árbitro central Víctor Alfonso Cáceres Hernández.

Con ambos encuentros programados para definirse en 90 minutos cruciales, el sueño de ver un Clásico Regio en la Final se mantiene latente. La afición espera que Rayados y Tigres estén a la altura de una jornada que podría quedar marcada en la historia reciente del fútbol mexicano.

