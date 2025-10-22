Rayados y Tigres ya tienen boleto a la Fase Final del Apertura

El rendimiento de los clasificados hasta ahora los ha colocado en una posición sólida, y aunque el cierre del torneo podría moverlos en la tabla, su presencia en la fase decisiva está confirmada.

Aunque aún quedan partidos por disputarse, Toluca, América, Monterrey, Cruz Azul y Tigres no pueden caer más allá del décimo puesto, lo que significa que tienen garantizado al menos un lugar en el Play-In.

Toluca – 31 pts (pendiente de jugar J14)

América – 30 pts

Rayados – 30 pts

Cruz Azul – 29 pts

Tigres – 26 pts (también pendiente de jugar)

¿Cuál es el formato de clasificación?

Los seis primeros lugares de la tabla al finalizar la fase regular clasifican automáticamente a la Liguilla, donde comienza la eliminación directa rumbo al campeonato.

Los equipos que terminen entre el 7° y el 10° lugar disputan una mini fase eliminatoria para definir los dos últimos boletos a la Liguilla.

Primer duelo: 7° vs 8°

El ganador avanza directo a la Liguilla.

El perdedor tiene una segunda oportunidad.

Segundo duelo: 9° vs 10°

El ganador de este partido avanza al tercer duelo.

El perdedor queda eliminado del torneo.

Tercer duelo (último boleto)

El vencedor de este partido se convierte en el último invitado a la Liguilla.

La pelea por los últimos lugares

Pumas (10°) y Santos (11°) aún tienen partidos por jugar, pero no pueden alcanzar a los cinco ya clasificados. Pachuca (6°) aún no asegura su pase, depende de lo que hagan los de abajo, y finalmente Puebla, último lugar con 8 puntos, todavía tiene chances matemáticas, aunque mínimas y sujetas a una combinación de resultados.

