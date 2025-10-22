Rayados y Tigres ya tienen boleto a la Fase Final del Apertura
¿Quiénes son y qué les espera? Con la Jornada 14 en curso, la batalla por los últimos boletos sigue encendida y puede haber giros inesperados.
El rendimiento de los clasificados hasta ahora los ha colocado en una posición sólida, y aunque el cierre del torneo podría moverlos en la tabla, su presencia en la fase decisiva está confirmada.
Aunque aún quedan partidos por disputarse, Toluca, América, Monterrey, Cruz Azul y Tigres no pueden caer más allá del décimo puesto, lo que significa que tienen garantizado al menos un lugar en el Play-In.
- Toluca – 31 pts (pendiente de jugar J14)
- América – 30 pts
- Rayados – 30 pts
- Cruz Azul – 29 pts
- Tigres – 26 pts (también pendiente de jugar)
¿Cuál es el formato de clasificación?
Los seis primeros lugares de la tabla al finalizar la fase regular clasifican automáticamente a la Liguilla, donde comienza la eliminación directa rumbo al campeonato.
Los equipos que terminen entre el 7° y el 10° lugar disputan una mini fase eliminatoria para definir los dos últimos boletos a la Liguilla.
Primer duelo: 7° vs 8°
El ganador avanza directo a la Liguilla.
El perdedor tiene una segunda oportunidad.
Segundo duelo: 9° vs 10°
El ganador de este partido avanza al tercer duelo.
El perdedor queda eliminado del torneo.
Tercer duelo (último boleto)
El vencedor de este partido se convierte en el último invitado a la Liguilla.
La pelea por los últimos lugares
Pumas (10°) y Santos (11°) aún tienen partidos por jugar, pero no pueden alcanzar a los cinco ya clasificados. Pachuca (6°) aún no asegura su pase, depende de lo que hagan los de abajo, y finalmente Puebla, último lugar con 8 puntos, todavía tiene chances matemáticas, aunque mínimas y sujetas a una combinación de resultados.
