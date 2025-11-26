Cerrar X
Real Apodaca gana en su debut internacional ante Alajuelense

Vence 2-1 al equipo de Costa Rica en la tercera edición del Torneo Internacional Premier que se lleva a cabo en el Estadio Hugo Sánchez de Veracruz

  • 26
  • Noviembre
    2025

Boca del Río, Veracruz, México. Dio inicio la tercera edición del Torneo Internacional Premier, que enfrenta a los primeros lugares de cada grupo de la Serie A y Serie B ante cuatro clubes extranjeros invitados, que en este año fueron Santos de Brasil, Vélez Sarsfield de Argentina, Alajuelense de Costa Rica y Alianza FC de Colombia.

Real Apodaca debutó ante Alajuelense, un duelo del Grupo 1, en el que también están Alianza FC y Artesanos de Metepec; los de Nuevo León se llevaron el triunfo 2-1 en el Estadio Hugo Sánchez, en Boca del Río, Veracruz.

Primer tiempo de Apodaca, pero no aprovechó

Apodaca, que salió a la cancha con su uniforme azul, madrugó a su rival, con anotación apenas al minuto 2 de acción.

Martín Barra cobró un tiro de esquina por derecha con centro al área, donde Andrés Velarde ganó por aire y de cabeza mandó el esférico a las redes para el 1-0.

Las oportunidades de ampliar el marcador se presentaron, pero la pelota se negó a entrar; fue Alajuelense el que aprovechó, pues al 45’, antes de que se pitara el final de la primera parte, emparejó los cartones 1-1 con gol de Raheen Cuello, quien empujó el esférico tras un pase largo que se escapó en el área para que él lograra enviar a las redes.

Se complicó, pero ganó Real

Cuando se jugaba el minuto 51, Real Apodaca pudo retomar la ventaja en el encuentro, luego de que Barra disputara un balón y el defensa terminara enviando un centro elevado a su propia área, donde Axel Barrera recentró de cabeza; entonces Yair Martínez le pegó de volea para el 2-1.

Con esta anotación se reflejaba el dominio amplio del conjunto mexicano en contra del costarricense, el cual luchó hasta el final; incluso, perdonó a los aztecas.

Y es que al 65’, Axel Barrera intentó una chilena, no pudo conectar el balón y en su paso, le pegó en la cara a un jugador rival, por lo que fue expulsado del encuentro.

El marcador no se movió más; Real Apodaca pudo mantener un cero, el cual le ha costado mucho, pero lo consiguió y sigue invicto, con 13 juegos de la primera vuelta de la temporada y el de la noche de este martes.

Ahora, este miércoles 26 de noviembre, Real Apodaca se mide a Alianza FC de Colombia, a las 12:00 horas, en un torneo donde se enfrentan en tres partidos y los dos primeros lugares de cada grupo juegan la final este sábado.


Comentarios

Etiquetas:
