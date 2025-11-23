Real Madrid abrirá por primera vez su capital a inversores

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, confirmó este domingo un giro histórico en la estructura económica del club: por primera vez, planea permitir la entrada de inversores externos con participaciones minoritarias de entre el 5% y un máximo del 10% del capital.

La propuesta, que busca “preservar y aumentar el valor del club”, deberá ser votada en una asamblea extraordinaria cuya fecha aún no ha sido definida.

Durante la asamblea anual de socios, Pérez explicó que pretende crear una nueva filial en la que los socios mantendrán “el control absoluto” de las decisiones, pero en la que podrán incorporarse uno o varios inversores “a muy largo plazo”.

El objetivo, dijo, es asegurar que la estructura tradicional del club resista los desafíos económicos futuros.

“Más que nunca necesitamos que nuestros 100,000 socios sean los guardianes de nuestro patrimonio”, señaló el dirigente al cierre de su discurso, en el cual también arremetió contra el arbitraje español, la UEFA, LaLiga y el FC Barcelona.

Los socios aprobaron igualmente un presupuesto récord para la temporada 2025-2026, que superará los 1,200 millones de euros, una cifra histórica para la institución merengue.

Pérez volvió a defender con fuerza el proyecto de la Superliga, asegurando que es “indispensable” para el futuro del fútbol europeo.

Celebró además lo que llamó “el fin del monopolio de la UEFA”, citando una decisión judicial que respalda la creación de la nueva competición y permitiría al club reclamar indemnizaciones millonarias.

Las declaraciones del presidente no pasaron desapercibidas. Javier Tebas, titular de LaLiga y habitual adversario de Pérez, criticó en X el tono “mesiánico, sectario y supremacista” del empresario, señalándolo como alguien que “se presenta como único poseedor de la verdad”.

