Real Madrid da emotiva despedida a Marcelo

El futbolista brasileño, Marcelo, se despidió del Real Madrid entre lagrimas tras 16 años de carrera con el conjunto merengue.

El defensa carioca dijo adiós al Real Madrid tras un discurso lleno de emoción junto con los 25 títulos que lo hicieron el jugador más condecorado del club.

Acompañado de su familia, el presidente Florentino Pérez, el técnico Carlo Ancelotti y compañeros del conjunto español, expresó sentirse afortunado de haber logrado hacer historia.

"No es un día triste, es de alegría. Lloramos por las emociones y la memoria. Salgo con la cabeza alta, mi familia está muy orgullosa de mí. Soy un afortunado, todo lo he conseguido con trabajo, con talento y he tenido la suerte de tener a mi gente al lado. Miro los títulos y veo que he hecho lo que tenía que hacer", expresó Marcelo.