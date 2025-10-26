Real Madrid vence al Barcelona y amplía su ventaja en LaLiga

El Real Madrid se impuso 2-1 al Barcelona en un intenso Clásico disputado en el Santiago Bernabéu, consolidándose en el liderato de LaLiga con 27 puntos y cinco de ventaja sobre los culés.

Kylian Mbappé abrió el marcador con un golazo y aunque desperdició un penal y vio anulado otro tanto, su presencia fue clave.

Fermín López empató para el Barcelona tras una pérdida de Arda Güller, pero Jude Bellingham apareció para darle la victoria al conjunto merengue.

El portero Wojciech Szczęsny destacó en el Barcelona con nueve atajadas, mientras que Pedri fue expulsado por doble amarilla en los minutos finales. El Madrid mostró eficacia y solidez, marcando diferencias en los momentos clave del encuentro.

Comentarios