¡Reciben los Tigres a Igor Lichnovsky!

El club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León oficializó por medio de un vídeo el arribo del refuerzo, Igor Lichnovsky.

El jugador del balompié chileno de 27 años se integró al equipo universitario después de haber estado en el Al Shabab Audi.

Del mismo modo, informó el club, por medio de redes sociales, que el chileno arribará en próximo días para presentar sus exámenes médicos y cerrar el contrato con Tigres.

Anteriormente Lichnovsky había pisado tierra azteca cuando jugó como defensa para el Cruz Azul, se desconoce si volverá a estar en la misma posición para el club felino.

"Ya no soy el Igor que tenía 20 años y se fue a Porto, el que buscaba el éxito y la gloria. Dios está llevando mi vida. A veces se dice que el cristiano es muy emocional, pero no me dejo llevar por mis emociones, sino que por hechos. Leo mucho el Nuevo Testamento y me baso en eso", comentó anteriormente.