Reconoce Panathlon Monterrey a 15 personalidades del deporte

Puntualmente, como cada año, la cita de la historia, el presente y el futuro del deporte llegó convertida en héroes, muchos de ellos anónimos y otros iluminados con su luz propia, todos ellos reunidos en la gala conmemorativa del aniversario 37 del Panathlon Monterrey, el organismo conciencia del deporte mundial.

Al frente del evento, celebrado en uno de los hoteles íconos de la capital metropolitana de Nuevo León, estuvieron las autoridades encabezadas por Melody Falcó Díaz, directora del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, acompañada de Socorro Samaniego Garza, presidenta del Panathlon Distrito México, y de José Pilar Sánchez González, presidente del Panathlon Club Monterrey.

El primero en hacer uso de la palabra fue el profesor José Pilar Sánchez González, quien en breves palabras realizó un viaje histórico por la historia y los objetivos del organismo que a nivel mundial está integrado por grandes personalidades, siendo uno de sus mayores exponentes y pensadores del mismo el Papa Juan Pablo II y, a nivel nacional y estatal, don Juan Lozano Martínez, ambos recordados por sus aportaciones ideológicas en beneficio del deporte.

Posteriormente, la licenciada Melody Falcó Díaz, con la investidura de la representación del gobernador del estado Samuel García Sepúlveda, resaltó el desarrollo del deporte estatal en los últimos años, así como el apoyo a la infraestructura y a las distintas disciplinas, al igual que al deporte desde sus bases hasta el alto rendimiento, con resultados de trascendencia internacional.

Por su parte, la profesora Socorro Samaniego destacó la importancia del evento, que además de resaltar las virtudes de cada uno de los galardonados, reconoció públicamente su figura en la sociedad donde se desenvuelven muchos de ellos como héroes para muchos desconocidos.

Correspondió a Martín Guadalupe Gómez Villalpando, de la disciplina de paratenis de mesa, dar comienzo a la entrega de distinciones, seguido por Blanca Rosa Sánchez González en el rubro de Educación, Cultura y Deporte, Erwin Aarón Laberdesque Rodríguez, entrenador paralímpico de atletismo, Uziel Aarón Muñoz Galarza en atletismo, Juan Manuel Rotter Alday en natación.

Homero Chávez Solís, cronista deportivo; Raúl Cepeda Gutiérrez, en educación física; Gerardo Guerra Lozano, en fútbol rápido; Víctor Manuel González Abrego, en pentatlón deportivo universitario zona norte NL y norte de Tamaulipas; y Roberto Pérez Granados, en fútbol americano.

El momento cumbre del evento se vivió durante la entrega de los galardones: “Sr. Juan Lozano Martínez”, otorgado al profesor José Soria Reyes, Promotor Deportivo, Premio “Ludís lungit” (el deporte une) recibido por la Ing. Martha Rodríguez Leyva, Entrenadora con reconocimiento nacional e internacional, Premio “Leyenda Deportiva” otorgado al basquetbolista Manuel Sáenz Rodríguez, Premio “Fuego Olímpico” al gimnasta aeróbico Iván Veloz Velázquez y el Premio “Luchador Olmeca” entregado por su ejemplo de vida y superación al Atleta Paralímpico Román Ruiz Castro.

Al término del evento, todos los galardonados, además de recibir el reconocimiento por parte de los asistentes, familiares y acompañados, plasmaron el significativo momento en la tradicional fotografía del recuerdo que pasa a formar parte de las páginas históricas del Panathlon Monterrey a lo largo de sus 37 años, dando identidad a quienes desde hoy iluminarán más su paso por el deporte.

Comentarios