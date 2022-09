Regio viaja con su familia en auto para ver a los Raiders

"Romanosky" tiene la fortuna de poder disfrutar de su equipo tanto en tierras norteamericanas como en suelo azteca.

Para Gustavo Adolfo González González, mejor conocido como "Tavo Romanosky" su amor por los Raiders no conoce ni límites ni fronteras, y acompañado de su esposa e hijos viajó 2358 kilómetros a lo largo de diez ciudades para estar en el primer juego de Raiders en Las Vegas este 2022.

"Siempre trato de ir a uno o dos juegos por temporada, esta vez la idea era ir solo al juego, pero mi esposa me dijo vamos por carretera y nos llevamos a los niños y pues no los llevamos a mis hijos para cumplirles el sueño. Pagamos el tour por el estadio -con un costo de 85 dlls- ya en el juego me acompañaron al tailgate, e inicialmente iba a entrar solo al estadio, pero ya estando ahí, les compré boletos a mis hijos y a mi esposa y me costaron 185 dlls cada uno, pero todo valió la pena", comento visiblemente emocionado "Tavo".

Para esta singular aventura también tuvo el apoyo de sus "hermanos" de equipo, aficionados que comparten su misma pasión por el plata y negro, quienes les abrieron las puertas de su casa para recibirlos camino a Las Vegas, empezando en San Antonio, Texas, has la "capital del pecado".

"He hecho muy buenas amistades. Salí de Monterrey a San Antonio, con José Arroyo y Scott del "Chapter Death Star Raiders Booster", ahí dormí. Al día siguiente me fui hasta Nogales, Arizona, y llegué a casa de Marlo Rezediz el "Raider Nation Nogales", ahí dormí y me aventé 13 horas de camino al día siguiente hasta Las Vegas, allá me encontré con otro "Chapter" de "Los más Tumbados" con DBL G y Zuigui", compartió Gustavo.

Este viaje no era nuevo para él, ya que la temporada pasada tuvo la oportunidad de viajar a Las Vegas a conocer su nueva casa.

"Esta es la segunda vez -que lo ve jugando como locales-, la primera fue temporada pasada, en el primer juego el 13 de septiembre de 2021, enfrentando a los Ravens, un partido inolvidable porque nos repusimos de una desventaja y nos fuimos a tiempos extras y ¡ganamos!".

"Romanosky" tiene la fortuna de poder disfrutar de su equipo tanto en tierras norteamericanas como en suelo azteca, ya que estuvo presente en Coloso de Santa Ursula en los enfrentamientos de Raiders vs Texans y un año después ante Patriots.

Por último "Tavo", quien además ha organizado los últimos años diversos eventos para toda la Raiders Nation en el norte del país, ha encontrado la formula de trabajar con fans de EU, quienes han asistido a los eventos organizados en nuestra ciudad.

"Sí, esto fue algo loco para mí, porque yo quería tener un evento aquí en Monterrey, afortunadamente he tenido mucho apoyo con gente de Estados Unidos, me he apoyado con "chapters" de super fans, que han venido al evento, raperos de Los Angeles y Las Vegas como 4dub. y Certified troub13. Este año tuvimos un gran evento en la Cola de Caballo y vinieron mas de 200 aficionados de Estados Unidos. La verdad somos una gran hermandad. Vienen cosas muy buenas para toda la Raiders Nation MX, ya estamos todos unidos los "chapters" de Monterrey y se vienen grandes sorpresas", concluyó.