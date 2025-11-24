Cerrar X
Regresa Martinez Alcántara, jugador de ajedrez latinoamericano

Elevó su ranking mundial y pasó del lugar 74° al 50°, en la categoría standard con desempate. Además consiguió por primera vez pasar la primera ronda del evento

Lleno de satisfacción y motivado, recibido además por amigos y seguidores, regresó a México el hombre del momento en el Ajedrez nacional e internacional, José Eduardo Martínez Alcántara.

El destacado jugador logró un lugar histórico hace unos días, al colarse entre los 8 mejores competidores de la Copa Mundial de Ajedrez FIDE 2025, que se llevó a cano en costas de la India, y en la que participaron 205 ajedrecistas de 80 países.

Al llegar a Monterrey, Martinez Alcántara comentó que esta competencia era apenas su segunda experiencia internacional ya que hasta entrar al proyecto México Chess Talent, le faltaba el apoyo para costear viajes y estancias para participar en otros Torneos; sentenció que aunque logró un resultado muy destacado en el evento, va por más:

"Logré vencer al número 12 del mundo y nos quedamos a un paso de llegar a la semifinal. Siento que esto es solo el principio y los triunfos vendrán pronto si seguimos entrenando y participando en más campeonatos", señaló.

En efecto, el peruano/mexicano elevó su ranking mundial y pasó del lugar 74 al lugar 50, en la categoría standard con desempate.

El también Gran Maestro de la disciplina consiguió por primera vez que un mexicano superara la primera ronda de un evento organizado por la Federación Internacional de Ajedrez.

"El Ajedrez en México está despertando, ojalá y que lo que hagamos impulse a nuevos jugadores, que los hay en el país, me consta, para que busquen crecer, participar y elevar su nivel en eventos por venir", dijo.
Por su parte, Erick Castillo Magaña, Director General del corporativo fiscal Tax Business, Patrocinador principal del jugador y otros 30 jugadores mexicanos, destacó la participación de Martinez Alcántara como un precedente determinante para el nuevo Ajedrez en México:

"Nuestro compromiso con José Eduardo es total desde que decidimos apoyar su aventura por el mundo del ajedrez profesional; él necesitaba el apoyo y merecía esta oportunidad, así que estamos seguros de que esto fue un aviso de los éxitos que están por venir para el l, para México en esta actividad, y por su puesto para el proyecto México Chess Talent ", aseguró el ejecutivo.

Subrayó que además de Martinez Alcántara, hay otros 2 jugadores en posición de dar grandes alegrías para México en años por venir: Sion Galaviz, de Mérida, quien acaba de convertirse en Gran Maestro; y en la rama femenil, Tania Miranda, igual, a punto de convertirse en Gran Maestra.

"Los 3 jugadores", agregó, "José Eduardo, Sión y Tania, van a participar en el próximo Mundial en la categoría de Blitz, en Qatar, que es este próximo mes de diciembre, y sin duda alguna que este trío son hoy por hoy lo representes con más proyección de la disciplina en nuestro país".


