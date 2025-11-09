Renata Zarazúa brilla y conquista el WTA 125 de Austin

La mexicana Renata Zarazúa continúa su gran 2025 al conquistar el título del torneo WTA 125 de Austin, tras vencer en una disputada final a la canadiense Marina Stakusic por parciales de 6-4, 3-6 y 6-3.

Con este triunfo, la raqueta azteca suma su tercer título de esta categoría y alcanzará el puesto 70 del ranking mundial, la mejor posición de su carrera.

Zarazúa cerró en Texas una semana sobresaliente, demostrando madurez, consistencia y un alto nivel competitivo frente a rivales de jerarquía.

En su camino al título, superó a la rumana Carmen Andreea Herea con doble 6-4 y a la estadounidense Elizabeth Mandlik, confirmando su gran estado de forma.

Esta fue la cuarta final WTA 125 de su carrera y la primera del año, reflejo del progreso constante que ha mostrado la mexicana, quien ya había brillado en el W100 de Madrid y en el W100 de Macon, Georgia, donde se coronó campeona.

Fuera de la cancha, Zarazúa también ha alzado la voz contra la violencia digital en el deporte, luego de denunciar los ataques recibidos en redes sociales, recibiendo amplio respaldo del público y sus colegas.

Ahora, la tenista se alista para representar a México en la Copa Billie Jean King, que se disputará en Monterrey, donde enfrentará nuevamente a Canadá, país de su reciente rival.

