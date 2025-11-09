Renata Zarazúa denuncia acoso, mientras avanza en torneo de EUA

La mexicana Renata Zarazúa está a una victoria de conquistar un nuevo título profesional.

La tenista se impuso a la rumana Carmen Herea por doble 6-4, avanzando a la final del WTA 125 de Austin, Texas, donde enfrentará a la canadiense Marina Stakusic.

Zarazúa, número 82 del ranking mundial, mostró un nivel sobresaliente con golpes precisos y un revés dominante que la consolidan como la mejor jugadora mexicana de las últimas décadas.

Esta será la cuarta final de su carrera en torneos de esta categoría.

Sin embargo, su participación no ha estado exenta de polémica.

La atleta compartió en redes sociales algunos mensajes de odio y agresiones que ha recibido por parte de usuarios, evidenciando el acoso digital que enfrentan muchos deportistas.

Entre los insultos se leían frases como “Ojalá se caiga tu avión”.

Casos como el de Zarazúa reflejan una problemática extendida en el tenis profesional.

En respuesta, asociaciones y torneos han firmado convenios con empresas especializadas, como Threat Matrix, para detectar y bloquear cuentas dedicadas a hostigar a los jugadores.

Mientras tanto, el tenis internacional también fue noticia por el triunfo del serbio Novak Djokovic, quien a los 38 años obtuvo su título número 101 en el ATP 250 de Atenas, y por la consagración de Elena Rybakina, quien derrotó a Aryna Sabalenka para coronarse en las Finales de la WTA y llevarse el premio más alto en la historia del tenis femenino.

