Renovación de Carioca debe ser de 3 años o no hay: Santanna

El representante de Rafael Carioca, Fabio Santanna, aseguró que la renovación del jugador con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León deberá hacerse a tres años o no se concretará el acuerdo.

Según Santanna, la oferta del equipo debe ser de tres años debido a las condiciones físicas del jugador, por ello señaló que el periodo deberá ser de tres años.

'Tiene que ser 3 años, porque tu cuerpo juega tres, seis, nueve, 40, en alto nivel. (Si no hay 3 años) No, no hay', comentó el representante.