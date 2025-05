Renueva CDXM contrato con Fórmula Uno hasta 2028

El rugido de los motores continuará resonando en la capital mexicana durante al menos tres años más.

Este miércoles, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la renovación del contrato con la Fórmula Uno hasta 2028, garantizando así la permanencia del Gran Premio como una de las fechas más esperadas del calendario automovilístico mundial.

La noticia fue anunciada en una conferencia conjunta con Alejandro Soberón Kuri, presidente ejecutivo de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), y Federico Compeán, director del Gran Premio de la CDMX.

Cabe mencionar que la confirmación llega tras meses de especulación sobre la continuidad del evento, ya que el contrato anterior finalizaba en 2025.

