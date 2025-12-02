Reportan que EUA vuelve a perfilarse como sede de la Copa América

La Copa América podría regresar por tercera vez a Estados Unidos, luego de que Conmebol y Concacaf reabrieron negociaciones para organizar nuevamente el torneo en territorio estadounidense, según reportes

Al parecer, el éxito comercial y el lleno en estadios durante la edición 2024 han motivado a ambas confederaciones a explorar la continuidad del acuerdo que permitió la participación de selecciones de ambas regiones.

Cabe señalar que la edición de 2028 coincidiría con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que arrancan el 14 de julio, por lo que se prevé que la Copa América se dispute semanas antes para evitar empalmes y maximizar la asistencia.

Por otra parte, la planeación del calendario es uno de los puntos centrales en la mesa de negociación.

México y Concacaf repetirían participación

Tal como ocurrió en 2024, el torneo mantendría el formato con diez selecciones de Conmebol y seis de Concacaf. En la última edición participaron Estados Unidos, México, Canadá, Panamá, Costa Rica y Jamaica.

La intención de ambas confederaciones es mantener un bloque competitivo y atractivo para el mercado.

Argentina y Ecuador también están en consideración

Estados Unidos no es la única alternativa. Conmebol evalúa a Argentina como candidata viable y mantiene sobre la mesa la opción de Ecuador, país que se retiró previamente de la organización de 2024 por temas presupuestales, pero que sigue siendo considerado por su interés histórico en albergar el certamen.

Sería la tercera Copa América en suelo estadounidense

De concretarse el acuerdo, esta sería la tercera vez en la historia que el torneo se organice en Estados Unidos, tras las ediciones de 2016 y 2024.

Además, significaría que tres de las últimas cinco Copas América se habrían disputado en territorio estadounidense, debido al éxito comercial y de asistencia que han dejado.

La última ocasión que el torneo se jugó fuera de Sudamérica fue la Copa América Centenario 2016, también en Estados Unidos, una edición especial que reunió a selecciones de Conmebol y Concacaf para celebrar los 100 años del campeonato.

