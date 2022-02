Respaldan Rayados al 'Vasco' pese a derrota en el mundial

El plantel de los Rayados del Monterrey respaldaron a su director técnico Javier 'Vasco' Aguirre, pese a las críticas que recibió por parte de los seguidores del club por haber perdido el primer partido del mundial de clubes en Qatar.

Las declaraciones fueron dadas por el defensor César Móntes, quien aseguró que el equipo lo apoya, y aceptó que no estuvieron 'a la altura' de las expectativas que se tenían al llegar a Abu Dhabi y aseguró que "todo el grupo es culpable".

"No tenemos que buscar un culpable, aquí todos somos un equipo, cuando logramos el campeonato ganó el equipo, no el técnico ni Rogelio que metió gol, ahora sucede lo mismo, no se salvó ni Maxi ni yo, no estuvimos a la altura, pero hay que dejarlo en el pasado y enfocarnos en la Liga", expresó el 'Cachorro'.