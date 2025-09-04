Resultados de penultima jornada de eliminatorias de Conmebol

La penúltima jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 dejó emociones intensas y varias clasificaciones definidas. Uruguay, Colombia, Argentina y Paraguay aseguraron su boleto a la máxima cita del fútbol con actuaciones destacadas, mientras que Panamá apenas rescató un punto en su visita a Surinam.

Paraguay regresa a un Mundial tras 16 años

Pese a la ausencia de goles, Paraguay logró sellar su pase al Mundial de 2026 tras ceder un empate en casa ante un ya clasificado Ecuador, con lo cual volverá a participar en la máxima cita del fútbol global tras 16 años de ausencia.

Uruguay avanza a su 5.º mundial consecutivo tras sepultar a Perú con un 3-0

La selección uruguaya que conduce Marcelo Bielsa supo torcer el rumbo a tiempo en la eliminatoria mundialista y, con una goleada de 3-0 ante Perú, selló su clasificación a falta de una fecha, en un estadio Centenario repleto.

Colombia se asegura de acudir al Mundial, con goleada de 3-0 sobre Bolivia

Colombia consiguió su clasificación al Mundial de 2026 tras vapulear el jueves 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas al campeonato que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

