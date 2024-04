Reto de Rayados: Eliminar a Lionel Messi y al Inter Miami

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla.

Rayados e Inter Miami CF están por disputar el juego de Vuelta de Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, en la cancha del ‘Gigante de acero’, donde se lucha por un boleto para la Semifinal… y donde está presente el futbolista argentino Lionel Messi, que defiende la camiseta del equipo de Florida.

Monterrey llega a este duelo con ventaja de 2-1 en el marcador global tras ganar la Ida el miércoles pasado en la cancha del Chase Stadium, en territorio estadounidense, gracias a los goles de Maximiliano ‘Maxi’ Meza y Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quienes. Tomás Avilés había puesto en ventaja a los norteamericanos.

El ganador de esta serie enfrentará en la antesala de la Gran Final al Columbus Crew, que ayer martes dejó fuera de combate a Tigres en el Estadio Universitario.

Este es el primer duelo oficial de ‘Leo’ en territorio mexicano.

ESCENARIOS

Esto es lo que requieren Rayados e Inter Miami CF hoy en la Vuelta de Cuartos de Final para avanzar a la Semifinal:

RAYADOS

- Ganar por cualquier marcador.

- Empatar por cualquier marcador.

- Perder por marcador de 1-0, ya que en el empate global lo beneficiaría el primer criterio de desempate, que es el gol de visitante.

INTER MIAMI

- Ganar por dos goles de diferencia.

- Triunfar por un gol de diferencia, a partir de 3-2, 4-3, 5-4, entre otros, ya que en el empate global lo beneficiaría el primer criterio de desempate, que es el gol de visitante.

ENTÉRATE

- En caso de que Inter Miami gane 2-1 (3-3 global) habrá tiempo extra, donde se elimina el criterio de desempate del gol de visitante; en caso de permanecer la igualada, habrá serie de penaltis.

