Retorna Donovan a México después de Juegos de Beijing

Arribó alrededor de la 1 de la madrugada a la Ciudad de México dónde fue recibido con aplausos y porras.

El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo regresó a México después de haber participado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, dentro de dicha categoría México no ha participado en los últimos 30 años.

Si bien no consiguió ninguna medalla, debido a que tuvo los lugares número 19 en programa corto y 22 en patinaje libre; aún así a su llegada se encontró con fans quienes entre porras, ovaciones, letreros, banderas tricolores y 'selfies' quienes lo recibieron como 'campeón'.

"Es para mí todo un sueño hecho realidad, es solamente la prueba de que cuando uno se esfuerza, se empeña, se dedica se lleno a sus metas pues las puede alcanzar. Se lograron cosas muy importantes en Beijing y estoy seguro que con esta preparación y los cuatro años que tenemos de camino para Milán, se pueden lograr cosas más grandes", expresó el mexicano a su llegada a la Terminal 1 del aeropuerto.

"Después de esta participación en Beijing, mi entrenador y yo nos sentimos muy orgullosos de lo que se logró, estamos muy contentos con el resultado y felices de compartirlo con México", agregó.

En la primera participación, la cual se llevó a cabo el lunes 7 de febrero consiguió 79.69 puntos en el programa corto junto a canciones de Carlos Santana, en su segunda entrada, la cual fue el miércoles 9, bailó con temas como "Perhaps, perhaps, perhaps" de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, "Sway" de Dean Martin, "María" de Ricky Martin y "Bailar" de Deorro y Elvis Crespo dónde rompió la 'sequía' de México en dicha categoría.