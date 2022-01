Revela basquetbolista Alexis Cervantes motivos de secuestro

La Fiscalía de Michoacán informó este jueves que el basquetbolista profesional, Alexis Cervantes, fue encontrado con vida en una brecha que conecta con la población de San Pedro en el municipio de Venustiano Carranza.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Alexis Cervantes y Marcos Sandoval (un taxista) fueron localizados amarrados en un árbol y con algunas lesiones en su cuerpo.

Este viernes se ha difundido un video en donde es el propio Alexis quien da a conocer los motivos detrás de su temporal secuestro.

Detalló de las actividades de su primo quien presuntamente trabaja para Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapito Isidro".

Dijo que después de acudir a tomar con su primo le gustó el ambiente que se vive.

"Me gusta el desmadre, me encanta la cocaína. Me burlo de los cárteles de Michoacán como si fuera alguien pesado, soy un simple basquetbolista fanfarrón, farol, que quiso demostrar algo que no es", detalló Alexis sobre los motivos de su detención.