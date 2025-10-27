Revisa NBA políticas tras arresto de jugadores por apuestas

National Basketball Association anunció que revisarán las políticas en torno a las investigaciones de lesiones, así como la capacitación y educación de su personal, para proteger la integridad del deporte tras el arresto de Terry Rozier y el entrenador Chauncey Billups.

A través de un comunicado, la NBA consideró un momento oportuno para plantearse el cómo regular las apuestas deportivas, dada su expansión por la mayoría de las entidades en Estados Unidos.

Dichas apuestas se relacionan con el rendimiento individual de los jugadores, lo que genera una mayor preocupación para los colaboradores.

Destacó la importancia de educar a los deportistas, entrenadores y el resto del personal de la liga para que sean conscientes de los riesgos que las apuestas y el juego pueden tener sobre sus carreras.

