´Rodgers es un tipo malo´

Votante para MVP de la NFL revela que no votará por el quarteback de Green Bay ya que engañó a la liga con su vacunación

Green Bay.- Aaron Rodgers no conseguiría su cuarto título a Jugador Más Valioso no por su desempeño en el campo, sino por todo lo que ha sucedido a su alrededor.

Desde la pretemporada en la que organizó toda una novela sobre quedarse con los Packers e incluso faltar a los entramientos hasta su negativa a vacunarse, Rodgers está en la ´´mirilla´´ de los votantes al premio.

Este fin de semana, Hub Arkush de Associated Press admitió que no apoyará al mariscal de campo de los Packers en su apuesta por un cuarto Jugador Más Valioso.

Durante un segmento de la estación de radio WSCR-AM de Chicago, Arkush reveló lo que opina del No. 12 de Green Bay.

Llamó a Rodgers un "idiota" y comparó su temporada con otras en la carrera, como el corredor de los Colts, Jonathan Taylor, el receptor abierto de los Rams, Cooper Kupp, y el mariscal de campo de los Buccaneers, Tom Brady.

´´No creo que puedas ser el mayor idiota de la liga y castigar a tu equipo, tu organización y tu base de fanáticos de la manera que él lo hizo y ser el Jugador Más Valioso´´, dijo Arkush .

"¿Ha sido el más valioso en el campo? Sí, podrías hacer ese argumento, pero no creo que sea claramente mucho más valioso que Jonathan Taylor o Cooper Kupp o tal vez incluso Tom Brady. Entonces, desde donde me siento, el resto es por qué él no será mi elección ", agregó.